Nueva Delhi se convirtió en la ciudad con peor calidad del aire del planeta tras festival de Diwali

La calidad del aire en Nueva Delhi alcanzó niveles críticos el pasado viernes, apenas un día después de la celebración del festival hindú de Diwali, en el que la población desafió la prohibición de utilizar pirotecnia.

Durante la mañana, el índice de calidad del aire (ICA) se situó en 360, lo que la ubicó como la ciudad con peor calidad de aire del planeta, según datos de la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB) y la plataforma suiza IQAir.

Este nivel es clasificado como “muy pobre” y representa más de veinte veces el límite diario recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece como peligroso cualquier nivel de exposición superior a 15 microgramos de partículas finas PM2.5 por metro cúbico, consigna la Agencia EFE.

La noche de Diwali, a pesar de la prohibición del uso y venta de pirotecnia establecida por las autoridades locales en septiembre pasado, estuvo marcada por el lanzamiento masivo de petardos y fuegos artificiales que iluminaron el cielo de Nueva Delhi hasta altas horas.

