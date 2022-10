SMA aplica multa de $487 millones a empresa de áridos por incumplimientos ambientales en Ñuble

Con más de 487 millones de pesos multó la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) a Áridos Sopramat, perteneciente a la Sociedad Productora de Áridos, Servicios y Transporte Limitada, por una faena de extracción de áridos en el cauce del río Diguillín de la comuna de Bulnes, región de Ñuble.

El proyecto, ubicado en la parcelación Los Tilos, pretendía extraer grava, gravilla y arena desde dos islas al interior del cauce del río Diguillín por un volumen total de 129 mil metros cúbicos en cada temporada en siete meses de operación anuales durante una década de vida útil.

No obstante, tras denuncias realizadas por la Dirección General de Aguas (DGA) de la región de Ñuble y vecinos de la comunidad de Aguas El Carmen de la misma comuna, la autoridad ambiental resolvió multar a la empresa por incumplimientos ambientales.

El primero de ellos se relaciona directamente con el incumplimiento de las exigencias mínimas para las faenas de extracción. Por lo anterior, se aplicó una multa de 388 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalente a más de 200 millones de pesos, la más alta de las cuatro sanciones.

Respecto a la segunda infracción, el estanque de almacenamiento de combustible no cumplió con las condiciones de seguridad, por ello se aplicó una multa de 11 UTA. Mientras tanto, por haber modificado el proyecto sin evaluación ambiental previa, la empresa recibió una multa de 273 UTA, alrededor de 150 millones de pesos.

Finalmente, se multó con 1.1 UTA por la falta de entrega de información solicitada por la SMA el 28 de febrero de 2020. Por lo anterior, la sanción total alcanzó las 673 UTA, equivalentes a más 487 millones de pesos.

“Junto con sancionar, exigimos el ingreso obligatorio a evaluación ambiental de la parte del proyecto que no contaba con autorización, teniendo presente además que no puede seguir operando en aquello que no ha sido evaluado”, explicó el superintendente del Medio Ambiente (S), Emanuel Ibarra.