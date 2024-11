Volver a los 90´s con la visita de Luka Tudor

En este capítulo de “Volver a los ‘90”, un crack, ex jugador de fútbol y actual comentarista deportivo de Radio y TV, Luka Tudor, quien jugó el mundial juvenil con tan solo 18 años. Además Tudor se refiere a su breve paso por el fútbol español y quien, con tan solo 19 años, se radicó en la fría ciudad de Sion, Suiza, donde tuvo que adaptarse a las bajas temperaturas y al idioma, donde jugó de delantero en el club de fútbol “F.C. Sion”.

Además, cuando volvió a Sudamérica se integró a Newell’s Old Boys, club argentino, en 1992, siendo dirigido ni más ni menos que por el mismísimo Marcelo “el loco” Bielsa. Aquí nos cuenta que tras 30 horas de viaje de Europa a Argentina, Bielsa tenía un cuaderno con 500 preguntas, las que tuvo que contestar una a una, pese al cansancio de largo viaje de Suiza a Argentina, escalas de por medio.

En Argentina estuvo en el histórico 5-0 contra River en el ’92 y

además recuerda cuando perdieron la final de la Copa Libertadores a penales con Sao Paulo.

Tras regresar a Chile, Luka Tudor se integra Universidad Católica, donde recuerda en este entretenido capítulo cuando marcó 7 goles contra Deportes Antofagasta y posteriormente cuando llegó a Colo Colo y salió campeón del torneo de clausura de 1997.

Tudor además se refiere a su alejamiento del fútbol profesional debido a las lesiones, que lo obligaron a retirarse con tan solo 28 años. En este capítulo recuerda que ha pasado por todos los medios de comunicación como comentarista, Sky, ESPN, Radio Bío Bío, etc.

Un entretenido capítulo de “Volver a los ‘90” con la conducción de Patricio Burgos y Claudio Moreno y la presencia de este ex seleccionado nacional, ex cruzado y ex colocolino, hoy comentarista deportivo, Luka Tudor.