Diputados oficialistas proponen plebiscito para decidir futuro de AFP en medio de reforma previsional

Tras aplazarse 24 horas, este mediodía ingresarán las indicaciones a la reforma al sistema previsional.

De su contenido depende si será un entendimiento capaz de aglutinar a la compleja correlación del Congreso Nacional.

En este momento los nudos más complejos son dos: La separación de la industria y el acceso al beneficio del bono de garantía, incluyendo los requisitos para hombres y mujeres.

Sobre la creación de una AFP estatal, los parlamentarios oficialistas creen que el ejecutivo tiene dos opciones: La primera es ceder sin incorporar ese modelo, favoreciendo que no entrampe el acuerdo. La segunda, incorporarlo para “salvar los muebles” a sabiendas de que no tendrá los votos en el Senado.

A estas alturas, lo que causa más indignación es que el lunes sonaba que el corte para recibir el beneficio de 0,1 UF por año cotizado iba a ser entre 13 y 15 años para las mujeres y hasta 20 para los hombres, bajando además el tope de UF que se puede recibir desde 30 a 25 años.

La ministra de Trabajo, Jeanette Jara, dijo que lo que llegue sin acuerdo se discutirá en la comisión y reconoció que será difícil llegar a un acuerdo en todos los temas.

“El calendario de tramitación de ley se mantiene inalterable, siempre a ultima hora surgen algunas dudas pero esas se van a ir despejando en el camino”, declaró la ministra Jara.

Los diputados oficialistas de la Comisión de Trabajo presentarán hoy una reforma constitucional para incluir una cuarta papeleta en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025, en donde se le consultará a la ciudadanía si desean que las AFP sigan gestionando sus fondos de pensiones.

El diputado UDI, Henry Leal, llamó al oficialismo a dejar de intentar boicotear lo que podría ser un buen acuerdo y el frenteamplista Jaime Sáez defendió la legitimidad democrática del mecanismo.

“No conocemos las indicaciones, pero asumo que hay buena fe. Hago un llamado al Gobierno a que honre sus acuerdos. Hacemos un llamado al Partido Frente Amplio que no se ponga a boicotear un acuerdo”, dijo Leal.

Fuentes de La Radio aseguran que el ejecutivo no está tan incómodo como parece con esta ofensiva. Cercanos a la propuesta dicen que no ha intentado ser bloqueada y que hay un entendimiento de que los parlamentarios deben hablarles a sus electores.

Lo cierto es que este día siempre será un día que habrá empezado así: Con optimismo en la oposición y con pesimismo en las fuerzas de gobierno, teniendo presente en su mayoría que, como estaría quedando, esta no es la reforma que querían.

La oposición tiene un objetivo claro: Al final del día, debe ser capaz de poder decir a la ciudadanía que los seis puntos de cotización adicional con cargo al empleador irán íntegros a la capitalización individual.

Para lograr ese fin, han buscado que el préstamo de los afiliados al Estado dé garantías de que los fondos volverán a sus bolsillos y que además será una emisión de deuda tranzable a precio de mercado, pudiendo eventualmente aumentar sus pensiones.

Otro camino que ha entrado y salido de la discusión es uno poco discutido públicamente; es el bono tabla, para equiparar la pensión de hombres y mujeres, que se financie por fuera del seis por ciento, incorporándose al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia.

Actualmente, el SIS con cargo al empleador tiene una tasa vigente del 1,38 por ciento a enero del 2025 y eventualmente se podría sumar un punto más de cotización completo para financiar el bono tabla.

Si ese escenario llegara a convertirse en realidad, la cotización adicional subiría hasta un máximo de siete puntos.

Rodrigo Galilea, senador y presidente de Renovación Nacional, hizo un llamado al ejecutivo a ser cuidadoso en la redacción y reflejar el acuerdo político entre las partes.

“Puede parecer algo muy técnico, pero es muy tarde. La forma en que se redacta es clave para lograr aprobaciones”, dijo Galilea.

El acceso al bono garantía para las mujeres que en el escenario más alto podría subir las pensiones hasta 96 mil pesos con la UF de hoy- tiene en pie de guerra a un grupo transversal de senadoras y a la propia ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana.

Este lunes, la secretaria de Estado asistió a la Comisión de Mujer del Senado y dijo que “la noticia en desarrollo” es que el corte será en 13 años de cotización para acceder al beneficio.

La ministra Orellana enrostró que Sebastián Piñera en su reforma planteó que fuese un 8% y alertó que casi medio millón de mujeres quedarán fuera.

La senadora independiente, Alejandra Sepúlveda, pareció desahogarse en entrevista con la Radio Universidad de Chile, y dijo que los acuerdos que tendrán van a ser “absolutamente dolorosos de votar”.

En tanto, l senadora de RN, María José Gatica, ingresó una indicación para crear una PGU mujer: Dijo saber que es inadmisible, pero que “los números dan” y que 1.2 millones de mujeres podrían acceder a 77 mil pesos de aumento en sus pensiones.

Ximena Rincón, senadora de Demócratas, ingresó junto al senador Matías Walker una serie de propuestas que enumera a continuación.

-Existencia de cooperativas como alternativas al manejo de los fondos.

-Las AFP no puedan tener propiedad de las compañías de seguros.

-Seguro de longevidad para mejorar las pensiones.

-Las comisiones que se cobran por administrar no superen el 0,3%.

-Cuando exista rentabilidad positiva pueda haber un incentivo, de no existir, no pueden cobrar adicional.