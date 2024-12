¿Abrir el debate o no perseverar? La discusión en torno al proyecto de aborto libre de La Moneda

Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El proyecto de aborto, parte de las promesas de campaña del presidente Gabriel Boric, ha generado intensas discusiones en los últimos días, llegando al punto en que sectores del oficialismo han instado al Ejecutivo a no perseverar con la iniciativa al no contar con los votos suficientes para su aprobación. Finalmente, el proyecto no será ingresado en diciembre como estaba previsto, debido a temas administrativos en Contraloría relacionados con el reglamento de la ley actual sobre la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Esto ha encendido alertas en organizaciones feministas, mientras que diputados como Natalie Castillo (PC) instan a potenciar el proyecto y a no postergar su tramitación. Por su parte, desde la oposición, como la senadora Paulina Núñez (RN), critica la iniciativa, considerándola no prioritaria. Ante la dificultad de avanzar en el Congreso por la falta de mayoría oficialista, el diputado Jaime Araya (IND-PPD) cuestiona la pertinencia de presentar el proyecto en este momento. A pesar de las diferencias, diputados como Javiera Morales (FA) y Juan Santana (PS) defienden el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo en ciertas condiciones, sosteniendo que el debate sobre este tema es legítimo en el país.