El análisis de las elecciones: gobierno "salió abollado, pero con abolladuras que no son tan grandes"

A pocas horas de que terminaran las dos jornadas de votación de las elecciones regionales y municipales, los diferentes sectores políticos celebran y/o lamentan los resultados. El proceso dejó varios ganadores y perdedores.

A las 18:00 horas del recién pasado domingo comenzaron a cerrar las mesas, por lo que la expectación se tomó los comandos de los candidatos, las sedes de los partidos políticos, hasta el Palacio de La Moneda.

Demora del Servel

El de votos en los locales de votación era seguido por muchos, ya que estaban pendientes del futuro de su municipio y región. Sin embargo, un invitado no considerado se robó la atención en el momento de mayor suspenso de la tarde.

Mientras en algunas comunas y regiones existía una disputa bastante reñida, el proceso de entrega de resultados por parte del Servicio Electoral (Servel) sufrió problemas que no permitían actualizar lo que estaba pasando en el conteo. De hecho, en algunos lugares hubo una hora sin poder conocer, vía la página web del organismo, quien iba ganando la elección, lo que aumentó el nerviosismo de cara a conocer a los ganadores y perdedores.

Frente a este escenario, el presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, sostuvo que “pudimos apreciar un desfase en la carga de resultados en nuestro sitio (…) Se trabajó rápidamente en poder informar los resultados a través de los medios de comunicación”.

De todas maneras, a pesar de este percance, el desarrollo de los comicios fue evaluado positivamente por las autoridades.

Finalmente, fueron unas elecciones que, de manera inusual, se desarrollaron en dos jornadas. Esto tuvo su justificación en lo grande que eran las papeletas y que fueron cuatro las votaciones dentro de este proceso, por lo que se buscó evitar importantes aglomeraciones en los centros de votación.

En ese sentido, el primer día estuvo marcado por las altas temperaturas y los 4 a 5 minutos que demoraron los chilenos y extranjeros con residencia en sufragar. Por su parte, el domingo concurrió menos gente a los locales de votación.

En la misma línea, el sábado votaron 7.250.054 personas, lo que se tradujo en un 46% de participación durante esa jornada, mientras que el domingo concurrieron a votar cerca de 6 millones de electores, completando un 84% de participación entre las dos jornadas de elecciones, una cifra similar a la de la última votación obligatoria.

El subsecretario del Interior, Luis Cordero, señaló que “las elecciones han funcionado impecables (…) El análisis es que este país tiene, en momentos difíciles, una democracia vital”.

En cuanto a las excusas para no votar presentadas en la comisaría virtual, Carabinero informó que se registraron 430 mil.

Resultados de las elecciones municipales y regionales

Una vez finalizados los comicios, hubo resultados que llamaron la atención. Por ejemplo, en Gobernadores, las candidaturas de Chile Vamos fueron las que obtuvieron más votos, con un porcentaje de 24%, seguido de las candidaturas independientes fuera de pacto y el Partido Republicano.

En tanto, en los alcaldes y alcaldesas, las candidaturas independientes fuera de pacto obtuvieron el mayor porcentaje, con 30%, mientras que el pacto oficialista se asoma en segundo lugar con una votación similar, seguido del pacto de Chile Vamos.

Aun así, según plantearon expertos consultados por La Radio, los números reflejan una caída no menor del oficialismo frente a Chile Vamos respecto a las elecciones de alcaldes y gobernadores de 2021, mientras que Republicanos cayó en relación con la última votación de constituyentes.

Asimismo, los partidos más díscolos como Amarillos y Demócratas no lograron despegar de forma importante, mientras que el Partido Comunista sería uno de los mayores perdedores al no lograr mantener la comuna de Santiago, ni ser competitivo en La Florida.

Por otro lado, los votos nulos y blancos tuvieron una importante incidencia, considerando la crisis de legitimidad que experimentan las instituciones, sumado a los escándalos que se han revelado en los últimos meses, como los casos Hermosilla y Monsalve.

El director del programa Política y Sociedad del Instituto Res Pública y analista político, Ricardo Hernández, explicó que “la vuelta del voto obligatorio en las elecciones municipales y, ahora, regionales podría explicar la gran cantidad de votos nulos y blancos que hubo en esta elección. Pero, también, las convulsionadas semanas políticas que hemos tenido, con escándalos que han remecido a varios de los sectores tradicionales de la política”.

En tanto, el analista político Patricio Gajardo sostuvo que la cantidad de votos nulos y blancos “en ningún caso se puede entender como un voto de protesta, sino que, más bien, un voto basado y fundamentado por la complejidad de la votación”.

“La democracia no podemos darla por obvia”

Uma vez que terminaron las dos jornadas de votación, el Presidente Gabriel Boric indicó que, frente a la crisis de confianza por parte de la ciudadanía que enfrentan las instituciones, resulta esencial fortalecer la democracia, destacando el desarrollo del proceso eleccionario.

“En tiempos en que diversas instituciones se han visto golpeadas por hechos dolorosos e inaceptables. Y como sociedad y como país tenemos el deber de fortalecer la democracia. A la democracia no podemos darla por obvia, no hay que darla por sentada. Tenemos que cuidarla todos los días. Hoy habido una instancia donde hemos dado, como país, ejemplo claro respecto de esto”, dijo.

De todas formas, cabe mencionar que el proceso no termina aquí, ya que hay 11 regiones donde habrá segunda vuelta de gobernadores, la que se realizará el próximo 24 de noviembre. Ahí, algunas de las disputas que más destacan son la de Antofagasta, entre Ricardo Díaz y Marcela Hernando, quienes terminaron muy igualados, y la Arica, donde se experimentó una situación similar entre Diego Paco y Jorge Díaz.

Lo mismo ocurre en la región Metropolitana, donde Claudio Orrego y Francisco Orrego buscarán quedarse con las contienda.

Ganadores y perdedores

Así las cosas, en Radiograma se hizo un balance de las elecciones, señalando quiénes podrían ser los ganadores y perdedores de estas elecciones.

En ese sentido, Néstor Aburto señaló que “perdieron comunas emblemáticas, como Santiago. Eso claramente en un golpe para el Partido Comunista y el oficialismo. Pero, mantuvieron Viña del Mar, Valparaíso, que eso ellos lo querían. En el caso de Concepción, no quedaron las fuerzas tradicionales. No quedó Republicanos, como en algún minuto se quería. No quedó Chile Vamos”.

“Al final, como se diría, hubo una especie de ‘meteo’ de ganadores y perdedores. En el caso de Ñuñoa, Chile Vamos puede celebrar con Sebastián Sichel. Vimos a una derrotada Emilia Ríos. Pero, (en el oficialismo) tienen una enorme votación en dos polos de bolsones electorales muy importantes en la región Metropolitana: Maipú y Puente Alto”, agregó.

De esta manera, concluyó que, “dependiendo como se mire, cada cual puede sacar sus cuentas alegres o cuentas tristes”.

En la misma línea, Katherine Cubillos apuntó a que “en el caso de la elección municipal, ahí sí hay un triunfo de Chile Vamos, que había salido muy golpeado en la última municipal (…) Podría haber una alternativa de Chile Vamos para la próxima presidencial”.

El gobierno “salió abollado, pero con abolladuras que no son tan grandes”

En tanto, Tomás Mosciatti comentó que “el gobierno salvó la valla, el oficialismo, porque están gobernando. O sea, salió abollado, pero con abolladuras que no son tan grandes, que le permiten seguir funcionando”.

“Si hubiese habido una derrota grande, ¿qué se estaría hablando esta mañana? Del cambio de gabinete inminente ¿Se habla de un cambio de gabinete? Sí, va a haber un cambio de gabinete en algún momento, porque hay personas que se tienen que ir para postularse el próximo año (…) se afirmó el gobierno desde el punto de vista de las candidaturas, más allá de las responsabilidades políticas que puede tener Carolina Tohá por el caso Monsalve y todo lo que ocurrió”, siguió.

Revisa todos los detalles en la nota completa.