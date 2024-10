Expresidenta del TC detalla eventuales problemas del proceso en Acusación Constitucional contra Muñoz

Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La ex presidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, calificó como histórico el día en que se aprobaron las acusaciones constitucionales contra los ex ministros de la Corte Suprema, Sergio Muñoz y Ángela Vivanco, destituyéndolos y prohibiéndoles ejercer cargos públicos por cinco años. Peña mencionó que esta situación es inusual al tratarse de dos autoridades diferentes por hechos distintos, lo que generó una discusión álgida. Respecto a la posible defensa de Muñoz ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Peña expresó que podría haberse afectado el debido proceso legal al tramitar la acusación constitucional de forma anómala. También opinó sobre el fondo de la acusación contra Muñoz, señalando que el primer capítulo acusatorio se pudo haber configurado, pero no así el segundo.