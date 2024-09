Con foco en DD.HH. y conflictos internacionales: Boric dará discurso ante Asamblea General de la ONU

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial El Presidente Gabriel Boric entregará su discurso ante la Asamblea General de la ONU, que estará marcado por los derechos humanos y los conflictos internacionales, abordando la situación de Venezuela. Por otra parte, durante su participación en la Cumbre del Futuro, expresó reparos al funcionamiento de la ONU, criticando el derecho de veto de Rusia y Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. Posteriormente, se reunió con el presidente de Palestina, Mahmud Abás, recibiendo críticas de la comunidad judía en Chile por esa bilateral. El canciller Van Klaveren defendió el encuentro. Desarrollado por BioBioChile

Durante esta jornada de martes, en su segundo día en Nueva York, el Presidente Gabriel Boric entregará su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el que estará marcado por los derechos humanos, los conflictos internacionales.

De esta manera, se puede adelantar que el mandatario, en su tercer discurso frente a la organización internacional, abordará la situación de Venezuela.

En ese sentido, el excanciller Heraldo Muñoz manifestó sus expectativas de cara a esta alocución.

“Nunca ha sido más importante y oportuno, una nueva sesión de la Asamblea General de la ONU, con la extensión de la guerra de Israel en Gaza, ahora en Líbano contra Hezbolá; con la guerra que persiste de Rusia contra Ucrania; con el fraude electoral y la represión en Venezuela”, dijo.

Cuestionamientos al Consejo de Seguridad de la Onu

Sin embargo, en el primer día del jefe de Estado en su gira por Estado Unidos estuvo marcado por diferentes hitos y reuniones,

En el marco de su participación en la Cumbre del Futuro, que se realizó en el salón plenario de las Naciones Unidas, el Presidente Boric explicitó sus reparos al funcionamiento de la ONU, apuntando específicamente a Rusia y Estados Unidos.

“El 2024 no es 1945. Lo hemos visto en diferentes casos en donde un país u otro, según el conflicto geopolítico, veta una resolución. Por ejemplo, en el caso de Palestina, recientemente con el veto de Estados Unidos, o anteriormente lo hace Rusia respecto a algún otro conflicto, si es que no le gusta esa resolución”, dijo.

Asimismo, sostuvo que “el mundo ya no es así y estos países no debieran tener derecho a veto. En el Consejo de Seguridad no está representado el mundo como es hoy. Desde Chile, sin pretender integrar el Consejo de Seguridad, exigimos que cambien las reglas del juego para que se adecúen de una vez por todas al nuevo mundo en que vivimos”.

“La Organización de Naciones Unidas ha sido un elemento importante para hacerlo, pero le falta más vitalidad”, siguió.

Ante estas declaraciones del mandatario, el diputado Tomás de Rementería (PS) comentó que “da en el clavo”, porque “hace mucho tiempo hay cuestionamientos del funcionamiento de la ONU, del Consejo de Seguridad, en particular, y el derecho de veto que tienen algunos países”.

Reunión del Presidente Boric con mandatario de Palestina

Pero eso no es todo, ya que el jefe de Estado “se bajó del avión y no tuvo tiempo ni siquiera de visitar su habitación, rápidamente fue a la primera bilateral”, dijo el canciller Alberto Van Klaveren, al realizar un balance de lo que fue la primera jornada de gira.

La primera reunión bilateral del Presidente Boric fue con su homólogo de Palestina, Mahmud Abás. “Se nos informó sobre la situación muy dramática que se vive no solamente en Gaza, sino que Cisjordania”, indicó el ministro.

Por su parte, el mandatario chileno, en su cuenta de X adjuntó una fotografía donde se le observa estrechando la mano de Abbás, y agregó que “reiteramos nuestro apoyo irrestricto a la existencia y reconocimiento del Estado de Palestina por parte de la comunidad internacional y la solución de dos Estados”.

El encuentro fue criticado y tildado de “inaceptable” por la comunidad judía en Chile, que, incluso, emitió una declaración. Al respecto se refirió la presidenta de la instancia, Ariella Agosin, quien sostuvo que “el Presidente Boric ha mostrado una parcialidad abrumadora en este conflicto (…) No tiene tiempo para reunirse con nosotros”, además de tildar de terrorista al líder palestino.

Ante ello, el canciller Van Klaveren respondió que “diversos países europeos reconocieron, también, al Estado palestino y a su cabeza, el presidente Abbás. Nadie podría calificarlo como un partidario del terrorismo, sería muy injusto decir eso”.