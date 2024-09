La división en la oposición ante la figura de Andrés Chadwick y sus vínculos con el Caso Hermosilla

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial Los últimos antecedentes revelados sobre las acciones de Andrés Chadwick, exministro del Interior, en favor de Luis Hermosilla han dividido opiniones en Chile Vamos. Mientras Evelyn Matthei cuestiona a quienes critican la amistad entre ambos, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, defiende la presunción de inocencia. Nuevas informaciones involucran a Chadwick con la corredora de bolsa STF Capital de los Sauer, relacionada con estafas financieras. La CMF suspendió a STF y Chadwick habría intervenido para revertir la medida, generando dudas sobre su conocimiento del fraude. A pesar de negar vínculos con STF, las presiones y divisiones en Chile Vamos continúan, con llamados a mayor claridad por parte de Ossandón y respaldos desde la UDI. Las declaraciones de Chadwick y la investigación en curso marcan el escenario de incertidumbre. Desarrollado por BioBioChile

Los últimos antecedentes revelados sobre las acciones que realizó Andrés Chadwick, con las que habría favorecido a Luis Hermosilla y a los hermanos Sauer, han desatado opiniones dividas al interior de Chile Vamos. Mientras algunos siguen apoyando férreamente al exministro del Interior, otros lo comenzaron a cuestionar.

Por ejemplo, hace algunos días, la alcaldesa de Providencia y principal presidenciable del sector, Evelyn Matthei, cuestionó a los críticos de la amistad entre Chadwick y Hermosilla: “¿Usted nunca le ha dado su confianza a alguien que lo haya defraudado? Aquí hay personas que cuando llegan a situaciones de poder se dedican a hacer el bien y otros que comienzan a hacer favores”, dijo.

Lo propio hizo el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, quien hizo un llamado a respetar la presunción de inocencia y sostuvo que no hay ninguna investigación abierta, ni algún delito dentro de los antecedentes que se conocían.

Antecedentes que complican a Andrés Chadwick

Sin embargo, surgieron nuevas informaciones que complican y harían inviable mantener la defensa corporativa a Chadwick. Todo se relaciona con STF Capital, la corredora de bolsa de los Sauer, hermanos que están en prisión preventiva y enfrentan cargos por estafa reiterada, administración desleal e invasión al giro bancario.

El hecho en el que está involucrado el exministro del Interior tiene relación con la suspensión de 30 días que decretó la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por no cumplir con las exigencias legales sobre el envío de estados financieros y otros indicadores.

Desde ese momento, comenzó una operación liderada por Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos para dar la vuelta a la situación. La operación involucra a Andrés Chadwick.

Fue un oficio enviado el 4 de septiembre por parte de la CMF a la Fiscalía Metropolitana Oriente, en el que se informa que Augusto Iglesias, exsubsecretario de Previsión Social durante todo el primer gobierno de Sebastián Piñera y actual comisionado de la CMF, recibió una llamada de Chadwick, quien le habría informado la voluntad de los corredores de STF de aportar los recursos que fueran necesarios para revertir la suspensión.

Esto se constituye como el primer antecedente que vincula al exministro con la gestión o defensa de intereses de la corredora. En consecuencia, surgen interrogantes sobre si estaba al tanto del esquema de fraude que tenía STF con Factop. Además, cabe recordar que Chadwick y Hermosilla tenían comunidad de techo, es decir, compartían oficina.

Frente a este escenario, el Ministerio Público habría apuntado a que la llamada, que está en investigación, podría cambiar la situación procesal del exministro.

De todas formas, el exjefe de la cartera de Interior respondió con una declaración pública, en la cual asegura que “se le solicitó realizar una consulta sobre los procedimientos regulatorios”. También, agregó que dichas consultas “no están sujetas a la ley de Lobby”. Así, Chadwick asegura que no tuvo contacto con nadie de STF Capital y que no estaba ejerciendo cargos públicos.

División en Chile Vamos ante figura de Chadwick

Pese a las declaraciones de Andrés Chadwick, las presiones han aumentado a tope y los emplazamientos al exministro llegaron a su punto más álgido desde que estalló el denominado Caso Hermosilla, o Caso Audio.

La diputada y jefa de bancada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, lo llamó a ser más claro en sus explicaciones: “Yo no quiero, al menos, que todos nosotros pasemos todos los días conversando sobre supuestos de lo que piensa, o dice, Andrés Chadwick. Al menos, que nos comunique si esto es parte de una estrategia, si va a hablar o no va a hablar, porque esto no está afectando”, dijo.

“Estamos, todo el sector, dando, todo el día, opiniones sobre Andrés Chadwick. Estamos, incluso, afectando las candidaturas que están corriendo para nuestros concejales, gobernadores y alcaldes”, continuó.

Pero, en la UDI hay quienes siguen respaldando al “coronel”, como suelen llamarlo. El diputado del gremialismo, Cristián Labbé, sostuvo que “la opinología en estos casos hace daño. Hay que dejar que la justicia avance, que la justicia haga las preguntas que tenga que hacer y, después, juzgue#.

“Nosotros como parlamentarios nos tenemos que avocar a lo importante: educación, salud y seguridad”, concluyó.