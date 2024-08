Respeto por los DD. HH. y la soberanía popular: la posición de Boric y Lula ante crisis en Venezuela

Los jefe de Estado de Chile y Brasil, Gabriel Boric y Lula da Silva, respectivamente, ratificaron su posición y no reconocen los resultados entregados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que dieron como ganador de las elecciones presidenciales a Nicolás Maduro, desatando una ola de manifestaciones en todo el país caribeño.

En medio de una visita de Estado a nuestro país, con la crisis de Venezuela como telón de fondo, el Presidente Gabriel Boric y su homólogo de Brasil, Lula da Silva, ratificaron su posición ante las elecciones en el país caribeño, no reconociendo los resultados informados por el Consejo Nacional Electoral, que dio como triunfador a Nicolás Maduro.

Así, en el marco de un foro empresarial donde participaron los jefes de Estados, ambos llamaron a transparentar las actas electorales.

El Presidente Boric señaló que “nuestros dos países vivieron sendas y terribles dictaduras, por eso tenemos un compromiso tan profundo y honesto con la defensa de la democracia. También, creemos que los derechos humanos deben respetarse de manera irrestricta siempre, en cualquier lugar, por cualquier gobierno, independiente del color político que este tenga. Eso corre para Chile, Brasil y, por cierto, también para Venezuela”.

Por su parte, Lula relató que, en un almuerzo con su par chileno, “hablé de las iniciativas que he emprendido con Gustavo Petro y López Obrador en el proceso político de Venezuela. El respeto por la soberanía popular es lo que nos mueve para defender la transparencia y resultados”.

La propuesta que tiene el mandamás brasileño, según ha trascendido en la prensa internacional, que que se entreguen las actas y, sin importar el resultado de las elecciones presidenciales de Venezuela, se pueda interceder en una negociación entre el regimen de Maduro y la oposición.

Presión por reconocer a un ganador en Venezuela

Todo esto en medio de las presiones al gobierno para que reconozca como ganador de las elecciones en Venezuela a Edmundo González.

Pese a ello, desde La Moneda han sido claros en manifestar su posición de no validar la victoria de ninguno de los candidatos hasta que se verifiquen los resultados. Así lo comentó la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien argumentó que “mientras no tengamos validados, verificados y transparentados los resultados, no se puede ratificar ningún resultado”.

Asimismo, la expresidenta Michelle Bachelet sostuvo que “lo importante es que el gobierno siga en la misma lógica, de asegurar que ojalá. en Venezuela, podamos saber los resultados verdaderos”.

También, el diputado Tomás de Rementería (PS) comentó que “el gobierno debería seguir el camino que ha tenido. Acá lo importante es la soberanía popular venezolana, no un acto de politiquería interna”.

“Es necesario que se espere la validación de las actas, esperar el pronunciamiento de organismos internacionales. Pero, no creo que esta posición de declarar ganador a uno u otro, de antemano, sirva de algo, más cuando Chile puede tener un rol de mediador”, agregó.

Por el contrario, el expresidente Eduardo Frei señaló que la elección “claramente fue ganada por la oposición y eso es una decisión que el pueblo venezolano tomó (…) (En el gobierno) esperan que entregue (los resultados), pero ya no entregó”.

De la misma forma, el presidente del Senado, José García Ruminot (RN), espera “que el liderazgo que él tiene, por su historia, pueda aunar voluntades. Lo que más nos gustaría a nosotros, como Mesa del Senado, es que se reconozca el triunfo de Edmundo González”.

Revisa todos los detalles en la nota completa.