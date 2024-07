Detenidos por el triple homicidio de carabineros en Cañete serán formalizados la tarde de este martes

Luego de ampliarse su detención, Felipe Antihuen Santi y su hermano Yeferson, además de Nicolás Rivas Paillao, tuvieron que pasar la noche en recintos penales. Los dos primeros fueron trasladados al Penal Bío Bío y otro a la Cárcel de Alta Seguridad, en Santiago, respectivamente.

Los tres sujetos que fueron detenidos como sospechosos del triple homicidio de carabineros en Cañete, ocurrido en abril de este año, serán formalizados durante la tarde de esta jornada de martes, luego que su detención se ampliara por 24 horas.

De esta manera, Felipe Antihuen Santi y su hermano Yeferson, además de Nicolás Rivas Paillao, tuvieron que pasar la noche en recintos penales. Los dos primeros fueron trasladados al Penal Bío Bío y otro a la Cárcel de Alta Seguridad, en Santiago, respectivamente.

La formalización comenzará a las 15:00 horas y son múltiples las pruebas que mantiene el Ministerio Público en contra de los acusados. Algunas de ellas son balísticas, biológicas, testimoniales, también registros georreferenciados de llamados, entre otras.

Las pruebas

Sin embargo, algunos de los antecedentes que fueron entregados por la Fiscalía fueron descartados. Por ejemplo, un video que daría cuenta de los últimos minutos de vida de los funcionarios policiales, el que continúa en la carpeta investigativa, pero no será tomado en cuenta.

Así lo explicó el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, quien argumentó que “ese testimonio se presta por una persona en una situación procesal en la que podía obtener cierta ventaja en la entrega de la información. No obstante a ello, corroboramos, a través de diferentes diligencias, la veracidad de la información que estaba entregando, como, por ejemplo, la pesquisa del supuesto video, lo que descartamos”.

Por el contrario, uno de las pruebas fundamentales es el peritaje balístico. En 2023 ocurrió un hecho donde los involucrados utilizaron las misma arma con la que se atacó a los efectivos de Carabineros.

Por otra parte, Felipe, Yeferson y Nicolás, acusados como sospechosos del triple homicidios de tres funcionarios policiales en Cañete, son parte de los sujetos de interés que mantenía el Ministerio Público. En ese sentido, cabe mencionar que, desde el principio, la Fiscalía apuntó contra el crimen organizado y el vínculo con grupos radicales.

Círculo familiar

Dos de los detenidos son parte del círculo familiar de Carlos Antihuen, la persona a la que los funcionarios de Carabineros le fueron a revisar las medidas cautelares. En medio de ese procedimiento, los policías fueron emboscados.

Para el fiscal Garrido, el homicidio tenía una doble intención. “Uno era hacerse con las armas que los funcionarios de Carabineros portaban (…) Existen organizaciones criminales que no tienen otra finalidad que proporcionar lucros a las personas que las integran, no tienen ninguna finalidad de carácter político u otra, y sus reivindicaciones no se vinculan con la demanda de derechos del pueblo mapuche”, dijo.

Un prófugo

Los tres acusados por el Ministerio Público no son los únicos sujetos de interés, falta uno. Se trata de Tomás Damián Antihuen Santi, hermano de dos de los detenidos, quien se encuentra prófugo desde 2021.

Este individuo sería una pieza clave en las indagatorias. Su historia judicial se remonta a algunos años atrás, cuando, en medio de una manifestación, lanzó bombas molotov en la vía pública y contra un carro de la institución policial, a las afueras del museo de Cañete.

Por este hecho delictivo fue formalizado, y re formalizado, pero no cumplió con las medidas cautelares dictadas en su contra. Luego de ello, se le ofreció una solución abreviada, pero tampoco cumplió. Por ello, se decretó su detención, la cual no se ha logrado hasta la fecha.

