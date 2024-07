Oficialismo y oposición barren con Partido Social Cristiano por anuncio de AC contra ministra Tohá

El anuncio de una Acusación Constitucional (AC) contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, no fue bien recibido en la coalición de gobierno, tampoco en la oposición, desde donde criticaron a la colectividad conservadora por "no aprender de los errores".

La mandamás de la coalición conservadora, la diputada Sara Concha, sostuvo que “la crisis de seguridad en nuestro país es insostenible y el gobierno tiene una venda en lo ojos, y no se dan cuenta que Chile no resiste más esta ola de violencia”.

“Quince homicidios en cuatro día son más que suficiente para darnos cuenta y confirmar que la agenda de seguridad en nuestro país no está funcionando, y que las reuniones de la ministra Tohá no están dando las soluciones a la crisis que estamos enfrentando”, agregó.

Además, pese a que argumentó que “esta acusación va a contar con el apoyo suficiente”, pareciera que aquello no será así, ya que hasta sectores de la oposición se mostraron en contra.

“No han aprendido nada de los errores anteriores”

La diputada y jefa de bancada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, señaló que “si bien la acusación constitucional es una herramienta legal que nos otorga la Constitución, hay que ser lo suficientemente responsables y realistas para proponer algo como eso”.

“Al parecer, los colegas del Partido Social Cristiano no han aprendido nada de los errores anteriores y siguen impulsando acusaciones antes de tener los votos en la mesa”, añadió.

En la misma línea, el diputado y jefe de bancada de la UDI, Gustavo Benavente, comentó que “necesitamos personas que lleguen con un enfoque novedoso y con medidas eficientes, que ataquen de raíz el problema. Sin embargo, creemos que no es tiempo para pensar en acusaciones constitucionales, no obstante es una media que está presente en la constitución y que no descartamos”.

“Ridícula” e “inútil” idea de AC contra Tohá

Por su parte, desde la coalición de gobierno fueron más duros. El diputado y jefe de Bancada PPD- Independientes, Jaime Araya, enfatizó en que la AC contra la ministra Tohá “es la propuesta más inútil y ridícula que he escuchado para combatir la grave crisis de delincuencia que vive nuestro país”.

“Políticos que están tratando de sacar dividendos políticos en una discusión inútil, que a nadie le importa, que además son acusaciones que se han perdido reiteradamente, y que solo hacen perder el tiempo que deberíamos utilizar en cosas importantes”, añadió.

Asimismo, el diputado Jorge Brito (FA) comentó que “la seguridad en nuestro país mejorará mucho más cuando la trabajemos como una política de Estado, con altura de miras, como la política de exterior y de defensa”.

“Por eso es inaceptable que la única propuesta de la oposición, hasta el día de hoy, se el descabezamiento de el ministerio a cargo de la seguridad, el Ministerio del Interior. Parecen asesorarse por los delincuentes”.