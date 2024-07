"Da esperanza a los niños y niñas": abogado querellante valora condena contra Eduardo Macaya

La condena contra el padre del senador Javier Macaya (UDI) fue valorada por el abogado defensor de una de las víctimas, Hernán Fernández, quien sostuvo que "es un veredicto muy solido y muy justo, que impone la verdad por sobre versiones que no correspondían".

Después de tres semanas de juicio oral, el Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando declaró culpable a Eduardo Macaya Zentilli como autor de dos delitos de abusos sexual en contra de menores de edad. Asimismo, fue absuelto de otros dos hechos de características similares.

La presidenta de dicho tribunal, Marisol López, explicó que “se tuvo presente, para así resolver, que el conjunto de la prueba aportada fue suficiente en el caso de los hechos 1 y 4 de la acusación, para establecer de modos sustantivo, y más allá de toda duda razonable, los presupuestos fácticos planteados por los acusadores, y con ello cada uno de los elementos de los delitos establecidos, más la autoría directa del encartado, derribando así la presunción de inocencia que le ampara”.

Esta decisión fue valorada por el abogado querellante de una de las víctimas, Hernán Fernández, quien sostuvo que “es un veredicto muy solido y muy justo, que impone la verdad por sobre versiones que no correspondían”.

“Aquí no ha habido conspiraciones políticas, no ha habido ganancia de nada. Es una caso dramático. Y creemos que rs un veredicto que, también, da esperanza a niños y niñas de este país, que pueden ser protegidos por la justicia”, agregó.

Descartan prisión preventiva para Eduardo Macaya

Por otra parte, pese a la solicitud de la Fiscalía, el tribunal en cuestión descartó decretar prisión preventiva contra el padre del senador Javier Macaya (UDI).

La fiscal de Alta Complejidad de O’Higgins lamentó esta determinación y señaló que “el tribunal condenó referente a dos hechos de abusos sexuales y eso cambia, evidentemente, la circunstancia procesal penal del imputado, porque arriesga una pena que es de cumplimiento efectivo”.

“Para evitar una posible fuga, como también son situaciones conocidas por nuestro país, solicitamos esa medida cautelar. Ahora, él igual mantiene sus cautelares, que son arraigo nacional, prohibición de acercarse a las víctimas y el arresto domiciliario total”.

En tanto, la lectura de sentencia quedó agendada para el próximo 19 de julio.

Nueva víctima

Según consta en la carpeta de la investigación, se habría identificado una nueva víctima de Eduardo Macaya Zentilli.

Los hechos habrían ocurrido hace 30 años. El testimonio de la testigo, que es parte de las indagatorias, establece que “cuando voy viendo los videos, quedé en una pieza; me paré y me fui a la cocina, donde estaba mi mamá, y le dije que esto también me lo había hecho Eduardo, cuando era chica”.

Cabe mencionar que una de las víctimas del empresario grabó con su teléfono las situaciones de abuso en su contra.