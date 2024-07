Tensión entre los partidos Socialista y Comunista: las repercusiones tras operativo en villa Francia

Las repercusiones políticas por el operativo y allanamiento realizado en la Villa Francia continúan afectando a la coalición de gobierno. De hecho, durante los últimos días se han agudizado las tensiones entre el Partidos Comunista y el Partido Socialista.

La presidenta del PS, la senadora Paulina Vodanovic, criticó los constantes cuestionamientos que han manifestados algunos militantes del PC, apuntando a la posibilidad de un “montaje” en el operativo, que se realizó el mismo día de un nuevo aniversario por la muerte de Luisa Toledo, y que dejó múltiples detenidos.

Ante ello, el diputado Matías Ramírez (PC) arremetió contra la mandamás socialista, argumentando que “nosotros no somos empleados del gobierno. Tenemos una visión critica y la vamos a defender en cada instancia. En este caso, tenemos una diferencia y esperamos que se aclare cuanto antes”.

Asimismo, sostuvo que “nunca me he metido en las situaciones internas del Partido Socialista, que han sido variadas. Y Esperaría que la presidenta tenga la misma decencia de no interpretar, en este caso, las opiniones que podamos tener parlamentarios respecto de una situación que creemos es grave”.

Frente a dichas palabra, Vodanovic no se quedó callada y respondió que “el Partido comunista lleva semanas, varios de sus representantes, hablando cosas y esa libertad de expresión que ellos han ejercido, yo también tengo derecho a ejercerla. No veo por qué no puedo opinar de hechos que son públicos, notorios. Cuando se comenta por la prensa y se hace aspa viento de situaciones delicadas, no veo porque debería yo autocensurarme”

