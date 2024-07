Explican negativa a entregar chats de Hermosilla a la Corte Suprema: "No tiene ninguna facultad"

En medio de la trama de posible corrupción y tráfico de influencias al interior del Poder Judicial, el Ministerio Público determinó no entregar las copias de los mensajes de WhatsApp del denominado Caso Hermosilla, o Caso Audios, a la Comisión de Ética de la Corte Suprema.

El Ministerio Público determinó no entregar las copias de los mensajes de WhatsApp del denominado Caso Hermosilla, o Caso Audios, a la Comisión de Ética de la Corte Suprema. Esto, en medio de la trama de posible corrupción y tráfico de influencias al interior del Poder Judicial.

El fiscal Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, compartió la decisión tomada por la Fiscalía. “Efectivamente, en los antecedentes que constan en una carpeta del Ministerio Público, son antecedentes a los cuales sólo pueden acceder los intervinientes en el proceso penal, llámese querellantes, víctimas, imputados y, naturalmente, los fiscales.

“Cualquier otra persona, natural o jurídica, que quiera acceder a estas investigaciones tiene que fundarlo, en su calidad de interviniente”, continuó argumentando.

Por su parte, el expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, sostuvo que “era super predecible que el Ministerio Público negara al Comité de Ética de la Corte Suprema sus correos, porque, en el fondo, no existe. No es un tribunal, no hay ninguna ley que lo haya creado, no tiene ninguna facultad. Ese comité, a la hora de investigar, no tiene más facultades que un periodista, que un medio de comunicación, no es nada. No tiene ninguna facultad, tampoco, para imponer sanciones”.

En la misma línea, el abogado y exfiscal, Ricardo Freire, señaló que “la decisión adoptada por el fiscal nacional es la correcta, porque la ley le prohíbe entregar esos antecedentes”.

Por otro lado, en cuanto a los alcances que podría tener la Comisión de Ética, el abogado del Estudio Cadis, Diego Izquierdo, comentó que la comisión “dice relación con facultades disciplinarias”.