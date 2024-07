Presiones, recurso de protección y posible interpelación: repercusiones por alza de tarifas eléctricas

Durante los últimos días han surgidos diferentes ideas para combatir el alza de las cuentas eléctricas. Presentar un recurso de protección, un proyecto para derogar el alza de las tarifas y una posible interpelación parlamentaria contra el ministro de Energía, Diego Pardow, son algunas de ellas.

Han pasado tres días desde que comenzó a regir el alza de las tarifas eléctricas, lo que ha generado intensas discusiones entre el gobierno y sectores de oficialismo y oposición. De hecho, se continúan evaluando alternativas para mitigar el impacto de este aumento de precio en las cuentas.

Así, durante los últimos días han surgidos diferentes ideas para combatir este escenario. Presentar un recurso de protección, un proyecto para derogar el alza de las tarifas y una posible interpelación parlamentaria contra el ministro de Energía, Diego Pardow, son algunas de ellas.

Un grupo de parlamentarios (IND-PPD), entre ellos Raúl Soto, Camila Musante y Jaime Araya, anunció la presentación de un recurso de protección para suspender el descongelamiento de las tarifas eléctricas, y así suspender el alza.

El diputado Araya sostuvo que “lo vamos a presentar en favor de las personas que están siendo afectadas, porque el recurso de protección lo que paralizar es suspender el alza de la puesta en marcha de la tarifa. Lo que significa es, básicamente, que podamos detener el proceso que está en desarrollo, para que tengamos tiempo para descurtir de verdad”.

Recurso de protección por alza eléctrica

Asimismo, desde Demócratas advirtieron que presentarán un proyecto de ley, junto a parlamentarios de Renovación Nacional e independientes, para derogar la Ley de Estabilización Tarifaria, intentando dejar sin efecto el alza de las tarifas eléctricas.

En ese sentido, Miguel Ángel Calisto aseveró que el ministro Pardow “jugó con la fe pública y también jugó con la confianza y la credibilidad de este Congreso Nacional”.

Frente a estas medidas, el jefe de la cartera de Energía respondió que “si derogásemos la Ley de Estabilización el ajuste tarifario tendría que ser -en vez de en escalones- todo de una vez”.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, Karol Cariola, presionó al Ejecutivo, sosteniendo que, pese a valorar los esfuerzos que han hecho, “hay que seguir explorando otros caminos (…) Que la mesa técnica revise la posibilidad de renegociación de contratos, que se revise también la posibilidad, incluso, de condonar los intereses”.

Pese a que Cariola (PC) es parte de la denominada bancada eléctrica, que también está integrada, incluso, por parlamentarios de la UDI, esta estaría enfrentando quiebres.

Por otra parte, la diputada Marlene Pérez (IND-UDI) denunció que acordó una reunión con el ministro Pardow, pero esta no se realizó porque recibió presiones para que desmintiera algunos de sus dichos.

“El asesor del ministro me pide que suba un tuit, o que hable con la prensa, desmintiendo lo que yo he dicho durante todo el trámite del proyecto, que diga que sí se entregó la información. Tengo los antecedentes de que el asesor del ministro me bajó la reunión por no haber hecho ese tuit”.

Asimismo, la parlamentaria dio un plazo de 48 horas para que el Ejecutivo haga algo concreto, sino empezarán a recolectar las firmas para interpelar al jefe ministerial de Energía, Diego Pardow.

