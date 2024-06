El complejo escenario que enfrenta Pardow por acusaciones de ocultar información de alza eléctrica

Desde que la Ley de Estabilización Tarifaria estuvo en el debate, fueron diversas las acusaciones que se hicieron sobre que la información solicitada al jefe ministerial no llegó, o llegó tarde.

El ministro de Energía, Diego Pardow, se mantiene enfrentando un complejo escenario político, ya que ha recibido acusaciones de ocultar información sobre el alza de las tarifas eléctricas, o que la que entregó fue inexacta. Todo, cuando se discutía la Ley de Estabilización Tarifaria, que buscaba mitigar el impacto del aumento de precios en las cuentas.

De hecho, desde que la legislación estuvo en el debate, fueron diversas las acusaciones que se hicieron sobre que la información solicitada al jefe ministerial no llegó, o llegó tarde. Asimismo, existen cuestionamientos sobre que los cálculos que se realizaron, respecto a cuánto sería el alza, estuvieron errados.

En medio de estas controversias, el ministro Pardow, que se encuentra acompañando al Presidente Gabriel Boric en su gira por la región de Magallanes, sostuvo que siguen buscando alternativas para combatir el impacto del alza de las tarifas eléctricas.

“Este proyecto de ley que, por cierto, entendemos que es una noticia difícil y que va a ser impopular comunicarla. Es solo un primer paso y vamos a seguir trabajando ese mismo espíritu con el que fuimos capaces de sacar esta ley de estabilización; yo lo veo presente en la mesa de trabajo que funcionó el día de hoy y eso me mantiene optimista, que vamos a ser capaces de encontrar nuevas maneras de hacer crecer el subsidio u otra manera de mitigar las alzas a los hogares”, dijo.

Cuestionamientos a ministros Pardow y Marcel

Esta situación ha provocado la presión de diversos parlamentarios, quienes exigen que se deben tomar acciones ahora.

Por ejemplo, la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), comentó que se debe evaluar la gestión de los ministros de Energía, Diego Pardow, y de Hacienda, Mario Marcel, en esta materia.

“No voy a sacar conclusiones anticipadas de lo que pueda llevar adelante las acciones que tiene un ministro, u otro. Los ministros, sin lugar a dudas, actúan con la buena intención de resolver un problema, ellos tienen un mandato y tienen que hacerse cargo de lo que corresponde”, comenzó.

También, agregó que “cuáles son los caminos que han tomado, bueno, habrá que hacer un juicio respecto si han sido los mejores, si han sido correctos, o no. Eso no me corresponde a mí evaluarlo”.

En tanto, la diputada Camila Musante (IND-PPD) lamentó que “vemos que esta cuestión sólo se ha tratado de las cuentas domiciliarias, pero aún no escuchamos ningún pronunciamiento que vaya en línea de lo que ocurrirá con el alza de los productos y el costo de la vida, en general”.

“Las empresas, tanto el área industrial como comercial, van a trasladar el costo del alza de la luz a los consumidores, por lo tanto la vida será más cara”, añadió.

Por su parte, su par en la Cámara Baja, Jaime Araya (IND-PPD), argumentó que “la suspensión de la entrada en vigencia del decreto no es una irresponsabilidad como ha dicho el Presidente de la República. Es un acto de cordura. Hoy está en entredicho que los datos que estuvieron a la vista para la legislación eran incorrectos, inexactos, imprecisos”.

