La pugna política por fuga de dos iraníes e investigación por posible presencia de Hezbolá en Iquique

La fuga de los dos ciudadanos iraníes detenidos en Chile el año pasado y la investigación por la posible presencia del grupo denominado como terrorista, pese a los antecedentes entregados desde Argentina, volvieron a estar en la palestra política.

Han pasado algunas semanas desde que los ciudadanos iraníes detenidos en Chile y la posible presencia del grupo Hezbolá estuvieron en la palestra judicial y política. Sin embargo, hoy nuevamente lo están.

Este miércoles se reveló que ambos iraníes, que fueron detenidos el pasado 30 de abril del 2023 por portar pasaportes ingleses robados y falsificados, escaparon por un paso no habilitado, pese a las medidas cautelares en su contra.

En dicha ocasión, fueron formalizados por delitos de receptación, falsificación de instrumento público y falsificación de identidad, por lo que se les decretó el arraigo nacional, arresto domiciliario nocturno y la prohibición de comunicarse entre sí.

Frente a este escenario, la ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que “estas personas por decisión del juez, no de la policía ni del gobierno, quedaron en libertad. Pero no podían salir del país, y salieron”.

Asimismo, agregó que “estas personas no tenían como destino a Chile (…) Cuando hay cualquier cosa que haga hacerse las preguntas, es una investigación, pero no haya un elemento que permita hacer una afirmación así, no se puede sostener

Posible presencia de Hezbolá en Iquique

Por otra parte, la posible presencia del grupo vinculado a Irán también volvió a repercutir. Esto, porque se reveló que existe una investigación por esta interrogante.

En semanas anteriores, existió tensión diplomática entre Chile y Argentina, luego que la ministra de Seguridad trasandina, Patricia Bullrich comentara que existían antecedentes de la presencia de Hezbolá en Iquique.

Tras superar dicha tensión, la ministra argentina entregó los antecedentes a la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien aseguró que se trataba de “información general y conocida”.

El informe mencionaba la existencia de empresas fantasmas de blanqueo de capitales con el fin de financiar al grupo, denominado como terrorista.

Ante la investigación que se está llevando a cabo, desde la Zona Franca (ZOFRI) emitieron un comunicado donde expresan que “que reportan periódicamente a la unidad de análisis financiero cualquier actividad que pueda considerarse como sospechosa”.

En tanto, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, sostuvo que “tenemos el deber de mantener reserva, incluso de la existencia de estas investigaciones. No sólo porque es un deber legal formal, sino porque la mejor forma que una investigación de esta naturaleza prospere es que se mantenga en reserva (…) En consecuencia, no la puedo negar, pero tampoco la descarto”.

Pugna por iraníes y Hezbolá

Ambas situaciones provocaron una nueva disputa entre oficialismo y oposición. El diputado Cristián Moreira (UDI) enfatizó que en el gobierno “no pueden tomar este tipo de hechos tan simples, como lo han estado haciendo”.

En la misma línea, Diego Schalper (RN) argumentó que “el gobierno optó por la precipitación, por la protesta”, por los antecedentes que entregaron desde el país trasandino.

Por su parte, el diputado Tomás De Rementeria (IND-PS) defendió al Ejecutivo y aseguró que “es un tema muy serio, que se debe revisar, y espero que prontamente tengamos resultados. Pero, no es rol de los políticos comentar una investigación en curso”.

Asimismo, Félix González (PEV) sostuvo que “estamos frente de una campaña comunicacional para aislar a Irán, en medio de un conflicto que cada vez se extiende más en el mundo”.

En tanto, el diputado Raúl Soto (PPD) anunció que oficiará a todas las instituciones correspondientes que den cuenta de la fuga de estos dos ciudadanos iraníes y el posible vínculo de compañías iquiqueñas con Hezbolá.

