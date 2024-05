Tensión en debate por seguridad: postergan sesión de inteligencia y buscan restituir justicia militar

En la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados se postergó la discusión del proyecto que fortalece el servicio de inteligencia del Estado, por la ausencia de los ministros y subsecretarios de Interior y Defensa.

Pese a la prioridad que se está dando a los proyecto en materia de seguridad, oficialismo y oposición parecen tener más diferencias que acuerdos. De hecho, el recién pasado lunes, se postergó la discusión de la ley que fortalece el servicio de inteligencia del Estado, en la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, por la ausencia de ministros y subsecretarios del gobierno.

Así lo manifestó el presidente de la instancia, el diputado Francisco Undurraga (Evópoli), quien comentó que “se me solicitó, bajo reglamento, que efectivamente no se sesionara dado que no estaba presente ni la ministra Tohá, ni el subsecretario Monsalve. En el correr de la relación de los hechos, nos enteramos que Monsalve estaba invitado a otra sesión”.

Por su parte, Camila Flores (RN), quien se opuso a a dar el acuerdo para sesionar sin la presencia de dichas autoridades, sostuvo que le parece “muy poco serio que no esté ningún ministro, ya sea de Interior, o de Defensa, o el ministro Elizalde. Como co-legislador, este es un proyecto muy importante, se necesita la voz del Ejecutivo”.

De todas maneras, en la comisión de Seguridad estuvo presente la asesora del Ministerio del Interior, la exministra Ana Lya Uriarte.

Ante esta situación, el diputado Jorge Brito (RD) señaló que “tengo alguno reparos, pero justamente porque el Ministerio del Interior llegó a acuerdo con la oposición para presentar esas indicaciones. A nosotros no nos consultaron (…) El Ministerio del Interior llegó a acuerdo con la oposición, la misma que no quiso, ahora, dar discusión al contenido de las indicaciones que acordó con el Ejecutivo”.

Oposición busca restituir justicia militar

Por otra parte, a pesar que en la Cámara de Diputados se declaró la inadmisibilidad de la justicia militar, para que sea la encargada de revisar los casos que involucren delitos por uniformados, la oposición buscará restituir la indicación en el Senado.

Así lo expresó la senadora María José Gatica (RN), quien aseguró que buscara “restituir la figura de los tribunales militares, en la tramitación del proyecto que regula la Reglas del Uso de la Fuerza”.

Frente a ello, Iván Flores (DC) enfatizó en que “es un debate zanjado. Colocarlo en este momento más suena a oportunismo”.

