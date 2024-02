La fallida compra de autos de lujo en el Poder Judicial: "La élite no ve lo que pasa en el país"

Finalmente los jueces de la Corte Suprema dejaron sin efecto la compra de 22 autos de lujo de la marca Lexus que habrían significado un gasto de $1.250 millones.

Desde el organismo insistieron que los recursos habían sido comprometidos desde la Dirección de Presupuestos lo que desde el gobierno ha sido descartado.

El tribunal anunció este jueves que echó pie atrás a la compra de estos vehículos, recalcando su autonomía en la ejecución de su presupuesto. El secretario de la Corte Suprema, Jorge Saéz, fue el encargado de anunciar la decisión: “Se tomó con el voto de la mayoría de los miembros que concurrieron a esa decisión”.

Desde el gobierno, reiteraron que a través de la ministra de Hacienda(s), Heidi Berner, que el compromiso con el Poder Judicial hacía referencia a otras temáticas: “Se dió un acuerdo de aportes al Poder Judicial, de los cuales tenían que ver con tecnología, en particular esa incorporación (autos) en la ley de Presupuestos, no está“.

Frente a esta polémica, Tomás Mosciatti comentó que “la élite no está viendo lo que pasa en el país, me parece bueno que hayan visto a pesar que era un trago amargo. Yo quiero recordar que hace poco no había aire acondicionado y mandaron a los jueces a sus casas. Había plata para esto pero no para el aire acondicionado, hay un problema de prioridades”.

