Causa y Efecto: El enfrentamiento entre el gobierno y el Poder Judicial por autos Lexus

La polémica por los vehículos, que iban a reemplazar la flota de automóviles de los ministros de la Corte Suprema y el fiscal judicial, aún no acaba, pese a que el Poder Judicial desistió en la compra.

Durante la tarde de esta jornada de miércoles, el Poder Judicial determinó no concretar la compra de los 22 autos Lexus, luego de los diversos cuestionamientos que surgieron por parte de diferentes sectores.

Estos vehículos de lujo, que están avaluados sobre los $50 millones, iban a reemplazar la flota de automóviles que utilizan los ministros de la Corte Suprema y el fiscal judicial.

En medio de la polémica, existen dos versiones sobre el conocimiento del gobierno sobre esta situación. Desde La Moneda aseguran que “esa compra no está visada, no es un tema de polémica, objetivamente no está visada, esa glosa no está activada en este momento”.

En tanto, desde el Poder Judicial señalan que el presupuestos para los autos Lexus había sido conversado.

