Senapred advirtió por plan de emergencia previo a incendios: "El primero fue un plagio"

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) confirmó que tres días antes de los incendios en Valparaíso, realizó observaciones al plan de emergencia y evacuación del municipio de Viña del Mar.

La alcaldesa de la comuna, Macarena Ripamonti se defendió asegurando que se ha realizado todo cuanto ha sido posible. Mientras se conocen más antecedentes de cómo se encontraba la zona antes de los incendios.

Desde Senapred, indicaron que el plan de emergencia de la comuna ha pasado por tres procesos de revisión, el último se realizó el 30 de enero, pocos días antes de que comenzaran los incendios en la zona que ha cobrado 132 víctimas fatales. Los resultados de este proceso fueron entregados el 9 de febrero.

La alcaldesa Ripamonti, se defendió señalando que han hecho todo lo posible: “Nosotros enviamos toda la información que Senapred lo apruebe. Lo que corresponde a nuestra responsabilidad y obligaciones que nos mandata la ley, hemos entregado cuanto sea posible“.

Desde el parlamento, hay opiniones divididas respecto al tema: “Hay que chequear si los planes de emergencia estaban o no vigentes”, señaló Francisco Chahuán (RN). “Usted puede llenar de papeles, planes, protocolos, pero si no lo puede ejecutar el día D, no tiene ninguna utilidad” apuntó el diputado Tomás Lagomarsino (Partido Radical).

Al respecto, Tomás Moscciatti comenta que “el primer plan de la municipalidad de Viña del Mar fue un plagio. Hubo mucho tiempo para hacer bien las cosas, es una zona sujeta a incendios forestales”.

“El municipio tiene que responder porque no fue más diligente y rápido. Hay un plan de emergencia desactualizado que no contemplaba evacuación”, añadió.

