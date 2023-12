Un vuelco inesperado: las dudas en torno al supuesto secuestro protagonizado por Luis Castillo

Un insólito vuelco experimentó el supuesto secuestro protagonizado por Luis Castillo, uno de los 13 indultados por el Presidente Gabriel Boric.

Durante la tarde de ayer (jueves), se informó sobre la detención de Castillo por haber traslado dentro de un maletero a una persona, la que habría aprovechado un descuido de los presuntos secuestradores para compartir su ubicación.

Aquello significó un nuevo sobresalto para La Moneda, ya que la oposición aprovechó el hecho para atacar la decisión que tomó el mandatario en torno a los indultos que otorgó. Es importante recordar que Castillo mantenía un amplio prontuario.

Un giro inesperado

A pesar de lo anterior, durante la misma jornada, El fiscal jefe de Copiapó, Christian González, señaló que se están investigando los hechos, ya que existen dos versiones.

“La Fiscalía continúa realizando intensas diligencias con el objeto de tener la mayor cantidad de información posible y hacer una persecución penal responsable en su caso. Y tomar una decisión en cuanto a formalizar o no a los imputados y por qué delito formalizarlos”, dijo.

En tanto, la hija de Luis Castillo, Krishna, en un entrevista con 24horas, desmintió la tesis inicial y aseguró que la supuesta víctima se encontraba de fiesta junto a su padre.

“La persona que supuestamente estaba secuestrada estaba carreteando con él desde anoche. Hay videos donde él sale sentado con las otras personas que iban con Luis Castillo”, comentó

“Escuchamos de su boca decir que estaba haciendo este secuestro para que su pareja no lo retara o no le fuera hacer algo”, agregó.

De todas maneras, la oposición continuó criticando al Presidente Gabriel Boric. Es el caso del diputado Andrés Longton (RN), quien sostuvo que “al haber dos versiones, uno naturalmente recoge la versión de acuerdo a los hechos que relata la victima y que han sido verificados”.

“Que la persona estaba en un maletero, que había arma blanca, que habían droga. Difícilmente uno se puede poner en la posición que quieren algunos, de un delincuente que no debería haber estado en libertad“, argumentó.

Por el contrario, la diputada Lorena Pizarro (PC) advirtió la posibilidad de que la derecha esté intentando de sacar réditos políticos respecto al plebiscito constitucional.

“Yo no tengo la certeza de si es o no así (…) Lo que no me parece es tener la sensación de que se está armando animadversión respecto a un tema que es tan delicado para la gente como es la seguridad, para utilizarlo en función de lo que pueda ocurrir el domingo“, señaló.

