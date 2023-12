"Ha exigido investigar a fondo": Tomás Hirsch se cuadra con ministro Montes ante inminente AC

A un mes desde que el Partido Social Cristiano advirtió una acusación constitucional contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, finalmente esta sería ingresada la próxima semana.

Ya existe un borrador de 32 páginas y 3 capítulos, donde se acusa al jefe ministerial de diferentes vulneraciones a la constitución: no ejercer control jerárquico; no ejecutar las leyes en materia de eficiencia y eficacia de la ejecución del programa de Asentamientos Precarios; y no observar estrictamente el principio de probidad administrativa.

“Inevitablemente, el Ministro Carlos Montes tendrá que ser removido de su cargo, por la grave responsabilidad política y jurídica que le corresponde en los hechos en análisis”, dice parte del borrador.

Asimismo, desde Chile Vamos y el Partido Republicano plantean su propia acusación constitucional contra el exsenador, en caso de que no sea removido de su cargo a la brevedad.

Oficialismo se cuadra con ministro Montes

Ante la inminente acusación constitucional contra Carlos Montes, desde el oficialismo continúan respaldando al ministro.

Así lo expreso el diputado y presidente de la comisión de Vivienda, Tomás Hirsch, quien criticó a la oposición por sus constantes amenazas.

“Venimos escuchando a la oposición desde hace rato sus amenazas respecto de que si pasa tal cosa, o no pasa tal cosa, van a presentar acusaciones constitucionales”, dijo.

En la misma línea, agregó que “(la oposición) no se ponen de acuerdo ni entre ellos. Saben, además, que no tienen los votos”.

Por último, aseguró que el ministro Montes “ha entregado todos los antecedentes y ha exigido a la justicia investigar a fondo todas las responsabilidades”.

Revisa todos los detalles en la nota completa.