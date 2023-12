Alcaldes piden estado de excepción en la RM: "Hace rato que la policía es incapaz"

La delincuencia en la región Metropolitana es una de las urgencias que distintas autoridades no han logrado resolver. Los índices de seguridad han llevado a numerosos proyectos de ley buscando solucionar la problematica.

El día de ayer, alcaldes asistieron a La Moneda, dejando una carta al presidente Gabriel Boric, solicitando decretar estado de excepción constitucional en la región, una idea propuesta, entre otros, por el gobernador Claudio Orrego.

El alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, aseguró que es una medida necesaria: “Lo que nos piden es más presencia de la municipalidad, pero poco podemos hacer en seguridad, es muy importante sumar fuerzas”.

Por su parte, Rodolfo Carter, decretó estado de emergencia comunal en La Florida, siguiendo la medida de su par de La Reina. Explicó que busca fomentar labores de prevención: “Vamos a aumentar recursos, reclutar exfuncionarios de Carabineros y Gendarmería”, señaló.

Una medida que se enmarca en esta crisis de seguridad, donde las medidas que entrega el Estado en materia de Carabineros no han sido suficientes, Tomás Mosciatti señala la poca presencia de uniformados: “La policía no da abasto, antes no existía la seguridad ciudadana. Hace rato que la policía es incapaz y que está en incapacidad creciente”.

Entrega además cifras sobre la diferencia en números entre carabineros y guardias privados: “Son cerca de 150 mil funcionarios de seguridad privada versus 60 mil, 55 mil policías”.

