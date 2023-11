Ministro Montes por acusación constitucional: "Es una oportunidad de explicar lo ocurrido"

Diputados del colectivo Social Cristiano anunciaron una acusación constitucional contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Esto por su responsabilidad política por los hechos ocurridos en el marco del Caso Convenios.

Incumplimientos a los deberes de fiscalización y faltas a la probidad fueron los argumentos de las parlamentarias para llevar a cabo este libelo acusatorio. Se espera recolectar las firmas y presentarlo al Congreso el próximo lunes.

Sara Concha, diputada del Frente Social Cristiano, afirmó que se deben hacer valer las responsabilidades: “En cualquier trabajo, quien está al mando es a quien se le corta la cabeza. Y acá se ha decidido cortar por lo más fino”.

Consultado por esta acusación, el secretario de estado desdramatizo el tema y dijo que una interpelación es una oportunidad para el ejecutivo: “Desde el punto de vista del Caso Convenios, nosotros necesitamos la oportunidad de explicar lo que ha ocurrido”.

Desde la oposición, sin embargo, no hay consensos respectos a esta acusación y no apoyarían el libelo hasta conocer los resultados de la comisión investigadora. Francisco Undurraga, jefe de bancada de Evópoli señaló que respaldo de su partido, no hay: “Una vez que emane, veremos si hay algo que constituye causales para acusar al ministro Montes”.

Incluso desde Republicanos, partido más crítico de la gestión del gobierno, mostraron su negativa a esta acusación, asegurando que no es el momento: “Faltan antecedentes, no hay que apurarse en estos temas”.

Revisa todos los detalles con la información de María José de la Barra.