Críticas a Beatriz Hevia por tono de su discurso: "Fue muy malo, hablandole a su sector"

El día de ayer se dió el cierre al Consejo Constitucional, en una ceremonia donde se le entregó al presidente Gabriel Boric la propuesta de nueva Constitución y se hizo el llamado a plebiscito el próximo 17 de diciembre.

La ceremonia estuvo marcada por el discurso de la presidenta del Consejo, Beatriz Hevia, quien en un tono directo y ‘brutalmente honesto’ en sus propias palabras, criticó el proceso anterior y de paso al mandatario.

Sin embargo, no se escapó de las críticas, sobre todo cuando usó el calificativo de ‘verdaderos chilenos’, que fue catalogado como partidista y siendo poco conciliador en un contexto donde era importante acercar posiciones.

Un discurso malo, donde podría haberlo volado más alto y donde habló más como representante del Partido Republicano que como presidenta del Consejo Constitucional.

Empieza ahora el periodo de campaña, con un gobierno que no se pronunciara y que se compromete a informar a la población. Con una derecha que no jugará todas sus cartas, con un José Antonio Kast que no tomará el papel protagónico porque las encuestas dicen que la opción “En contra” cuenta con la mayoría de las preferencias.

Revisa aquí un análisis de Tomás Mosciatti y Katherine Cubillos.