Fue creada con inteligencia artificial: última canción de The Beatles causó controversia entre fans

Controversia causó el último lanzamiento de The Beatles, quienes utilizaron inteligencia artificial (IA) para recrear la voz de John Lennon, reconocido ex vocalista de la banda, y la guitarra de George Harrison, quienes perdieron la vida.

La canción es “Now and then” y su video se estrenará durante este viernes en la plataforma de Youtube.

“Paul McCartney y Ringo Starr pueden hacer o que quieran, son los padres del rock. Sentaron las bases de lo que es un mega banda” y “la canción está increíble. No entiendo las críticas en redes sociales”, fueron algunos de los comentarios de los fanáticos de la banda inglesa.

En tanto, el historiador y periodista, Cristofer Rodríguez, sostuvo que la nueva canción “es un motivo para estar bien alegres#. Sin embargo, fue claro en que “hay que entenderlo como una cosa un poco artificial. No son los Beatles como los conoció la humanidad hace 60 años”.

Revisa toda la información de cultura y espectáculos con Antonio Sandoval.