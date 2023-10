Stand pobre y chico: La explicación de video que muestra cómo figura Chile en feria turística de París

Se viralizó un video de una importante feria turística de Europa, donde todos los países lucen stands coloridos y apoteósicos, menos Chile, que figura con una caseta que claramente se ve más "pobre" y pequeña. Las autoridades, de momento, no se han referido a la razón por la cual no promocionaron la marca "Chile" en la instancia, en la que un privado figura utilizando ese pequeño stand.

En las últimas horas se viralizó por Internet un video que muestra diversos stands de países latinoaméricanos en una prestigiosa feria turística -de carácter privado- que se realiza anualmente en Francia.

En detalle, las imágenes muestran el salón profesional de turismo IFTM TOP RESA, que en su versión 2023 comenzó el 3 de octubre y finalizará durante la presente jornada.

Todos los países vecinos, entre ellos por ejemplo Perú y Colombia, participaron luciendo stands de gran magnitud y colorido, con el objetivo de difundir sus atractivos turísticos.

Luego, se ve en las imágenes a Chile, con una caseta que dista bastante de los otros en cuando a tamaño y atractivo. La usuaria que grabó criticó el que nuestro país no invirtiera en promocionarse en la instancia, que es una de las más importantes de Europa para el rubro de los viajes.

El video generó diversas reacciones en redes sociales y cuestionamientos por parte de los usuarios, que se quejaron por la forma en cómo lucía nuestro país en esa importante feria.

Mira el stand de Chile en la Feria Mundial de Turismo en París. Somos un bochorno en todo el mundo:#IFTM Top Resa París pic.twitter.com/FEsx7Eg810 — F®️ancisca Aldunate (@aldunatefran) October 4, 2023

Eso sí, en la imagen se puede apreciar que el stand de Chile tiene el logo de Australis, empresa privada que ofrece tours con foco en el sur del país.

¿La explicación? Chile determinó no participar en IFTM TOP RESA -en años anteriores sí fue parte- y el stand para promocionar el turismo local fue usado por la mencionada empresa privada, que pagó una cuota para poder estar ahí.

Fuentes de BioBioChile explicaron que las autoridades locales decidieron no asistir con la marca “Chile” al evento porque éste no está en el plan de marketing, por tanto, no priorizaron recursos para tal fin.

Información entregada por Radio Bio Bio, en tanto, remarcó que Australis -en su calidad de empresa turística privada- asistió de manera independiente a la actividad en París; y quedó en evidencia que no hubo ánimo del Ejecutivo por invertir en la promoción.

La respuesta de Sernatur

Al momento de la publicación de esta nota ni la Subsecretaría de Turismo ni Sernatur habían entregado una declaración formal al respecto. Luego, ese último organismo envió un comunicado.

“La participación en distintas ferias se define en el Plan de Marketing Internacional que se revisa anualmente (…), en función de un calendario global de ferias disponibles en los mercados priorizados, pero en particular nuestra última participación en la feria Top Resa en Francia fue en 2019, oportunidad en que asistimos con un stand junto a coexpositores chilenos”, partió comentando.

Sernatur dijo que se establecieron mercados prioritarios para la promoción de Chile, tales como Europa (Reino Unido, España, Francia y Alemania), Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) y Latinoamérica (Argentina, Brasil y Colombia).

“(…) La estrategia de promoción define acciones dirigidas al canal comercial, como ferias, ruedas de negocios, campañas, capacitaciones a la fuerza de venta y representación comercial, además de acciones dirigidas a público final, con campañas online y offline”, complementó.

Y en base a lo anterior, afirmó que durante 2023 “Chile está marcando presencia en otras 20 ferias internacionales, como “Fitur en España, Seatrade en Estados Unidos, ITB Berlín en Alemania, WTM en Brasil, WTM Londres en Reino Unido, entre otras”.

Empresarios lamentan ausencia de Chile en feria francesa

Helen Kouyoumdjian, presidenta Ejecutiva de Fedetur, lamentó la ausencia de Chile en la feria de turismo de París.

Remarcó que hasta 2019 Chile sí participaba de esta feria, pero luego vino la pandemia y no se realizó.

“Lo que ocurrió este año es que el presupuesto para promoción internacional del país es bastante menor que hace 4 años, que era de 12 millones de dólares versus los 8 millones actual”, indicó.

Y en la misma línea de Sernatur, detalló que el plan de marketing definido por las autoridades priorizó la participación en otras ferias, como la de Madrid, Berlín y Londres.

“Obviamente que sería importante participar en la de París, que apunta más a segmentos privados. Necesitamos incrementar sustancialmente nuestro presupuesto en promoción internacional. De hecho, los países con stand que aparecen en el video nos duplican en este ítem, lo cual obviamente nos hace menos competitivos y afecta la recuperación del turismo nacional”, finalizó la presidenta Ejecutiva de Fedetur.

