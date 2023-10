Razones desconocidas quitaron a Chile posibilidad de ser sede para Mundial 2030: "La FIFA decide"

Durante este miércoles se informó un duro golpe al fútbol chileno y la gestión de Pablo Milad al mando de la ANFP. El presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, publicó en sus Redes Sociales que Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán, al menos, un partido del Mundial 2030. Sin embargo, existen razones desconocidas que quitaron a Chile posibilidad de ser sede, ya que también anhelaba ser parte de la organización.

Además, es importante señalar que la sedes de la mayor cita de balompié en el mundo se llevará a cabo en España, Portugal y Marruecos. Asimismo, los tres países sudamericanos serán escenario de sólo un partido.

Sobre la exclusión de nuestro país, que también habría sido parte de la candidatura, el mandamás de la Conmebol sostuvo que “es cierto que en esta oportunidad no está Chile, lo cual no significa que no vamos a trabajar para que esté o le encontremos algo de esta talla. Es una decisión que la toma FIFA, no nosotros”.

