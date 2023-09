Las reacciones por la carta de reos de Punta Peuco donde piden conmiseración: "Una desfachatez"

Son diversas las reacciones que ha generado la carta emanada desde los reos de Punta Peuco, donde piden conmiseración y reconocen que muchas de sus acciones provocaron violaciones de los Derechos Humanos. Entre los 27 condenados por crímenes de lesa humanidad que firmaron la misiva se encuentra José Zara Holger, acusado por el asesinato del excomandante en jefe del Ejército, Carlos Prats, y su esposa.

Frente a esta situación, la diputada Carmen Hertz, del Partido Comunista (PC), sostuvo que es “una desfachatez que una tropa de criminales de lesa humanidad pretendan conmiseración e insistan en que ellos siguieron órdenes”. En tanto, Karol Cariola (PC) añadió que “haría un llamado a esos reos de Punta Peuco a que digan quienes les dieron las órdenes, a que digan la verdad, a que contribuyan”

Por el contrario, el diputado del Partido Republicano, Johannes Kaiser, comentó que la carta “se enmarca en el derecho constitucional de petición y, a mi me parece, también de justicia. Que se haga también un gesto hacia aquellos que no teniendo mando efectivo, no siendo altos oficiales, estuvieron involucrados en la represión. Quien no tiene mando está obligado”.

