Oposición recurrirá al Tribunal Constitucional por Comisión Asesora contra la Desinformación

En el Senado se aprobó un proyecto de acuerdo que busca que la Comisión Asesora contra la Desinformación sea eliminada. Sin embargo, desde el oficialismo declaran que no se incide en materias de ley.

Durante esta jornada de jueves, la oposición debería presentar ante el Tribunal Constitucional (TC) un requerimiento frente a la creación de la Comisión Asesora contra la Desinformación.

Esta determinación fue tomada en el Senado, donde se presentó un proyecto de acuerdo que declara que la creación de la mencionada comisión sería inconstitucional, ya que incidiría en materias de ley que deben ser discutidas en el Congreso.

Así lo comunicó el presidente de la Cámara Alta, Juan Antonio Coloma (UDI), quien argumentó que “se plantea la opción de recurrir al Tribunal Constitucional en defensa de un principio clave“.

“Hay normas que deben resolverse por ley y no por decreto, temas especialmente vinculados a la libertad de expresión“, agregó.

Sin embargo, desde el oficialismo aseguraron que el proyecto no se debió votar y que la comisión no es inconstitucional, porque no tiene efectos vinlantes.

“No es un proyecto de acuerdo que pide al presidente que tenga, bien tomar en cuenta una materia, sino, lo que hace es pedir que se represente a la corporación en él Tribunal Constitucional frente a un tema que no es materia de ley, la creación de una comisión asesora presidencial, como todos los gobiernos tienen, no vinculante”, dijo la senadora Claudia Pascual (PC).