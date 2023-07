Llega al teatro "Duelo", obra de mujeres en dictadura y escala la tensión en Hollywood

“DUELO”, LA SEGUNDA PARTE DE UNA TRILOGÍA DE OBRAS DE MUJERES EN DICTADURA.

“Existen al menos 12 casos de mujeres que se encontraban embarazadas al momento de ser secuestradas, torturadas y hechas desaparecer. El destino de sus cuerpos es, hasta hoy, desconocido. En memoria de estas mujeres se levanta nuestra obra”.

Esa es la presentación de Duelo, una obra que, en el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe militar, nos cuenta a través de un monólogo protagonizado por Nona Fernández, la convivencia con los fantasmas del pasado.

Esta trilogía:Oleaje, Duelo y Desierta, fusionan el teatro con la experiencia inmersiva, potenciando la relación del público con el texto, la actuación, las luces, la música y el diseño sonoro.

Escrita por Rodrigo Morales Salazar el monólogo busca hacer hablar y hospedar al fantasma en una escena imposible. Si ellas pudieran volver de la desaparición, ¿Qué nos dirían? ¿Cómo sería el sonido de sus voces? ¿El estallido de sus risas? Estas interrogantes nos plantea su protagonista.

La obra se estrena hoy 13 de julio en Matucana 100 y su investigación une además el trabajo colaborativo con las Agrupaciones de Familiares de Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos.



¿HOLLYWOOD EN LA CUERDA FLOJA?

La tensión ha escalado durante las últimas semanas y tiene en vilo a toda la industria. El Sindicato de Actores de Hollywood se prepara para dar inicio a su primera huelga en 43 años.

Este miércoles expiró el contrato que une al gremio con los estudios y plataformas que lideran el medio, que se agrupan en la Unión de Productores de Cine y Televisión.

Según voceros del sindicato, ellos negociaron de buena fe y estaba ansiosos por llegar a un acuerdo que se hiciera cargo adecuadamente de las necesidades de los artistas, “pero las respuestas han sido insultantes e irrespetuosas con nuestras importantes contribuciones a esta industria”.

Es una noticia en total desarrollo, dentro de las próximas horas debería conocerse que va a pasar con el paro y de ser así por supuesto que esto nos va a afectar sobre todo a quienes consumimos series de TV y streaming.

Entre los rodajes que se suspenderían están las nuevas temporadas de House of the Dragon y Doctor Who, y la secuela de Gladiador, con Pedro Pascal.