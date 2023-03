Pdte. Boric visitó Colchane y manifestó su preocupación respecto a la crisis migratoria

El presidente Gabriel Boric visitó Colchane, y ayer, manifestó su preocupación respecto a la crisis migratoria que atraviesan las distintas fronteras del país.

Las dificultades para reconducir o expulsar migrantes complican al Gobierno, y pese a que el mandatario aseguró que es una de las principales prioridades de la agenda, distintas voces del mundo político cuestionaron el manejo institucional de la actual administración en la materia.

La semana pasada el Presidemte Gabriel Boric tenía contemplado visitar Colchane, pero su viaje se acortó.

Esto desató la molestia de las autoridades locales, las que finalmente pudieron recibir al mandatario la jornada de ayer.

El Jefe de Estado, al terminar la reunión, se refirió a la situación migratoria que afecta principalmente la frontera de Colchane, y otras de la región de Tarapacá.

Revertir la ausencia del estado para mejorar la calidad de vida de los habitantes, un plan nacional de compeljo frotneruzo especialmente el que está emplazado en colchanle, y nuevos módulos para aumentar la dotación de funcionarios aduaneros, son parte de los anuncios que realizó el Presidente.

Pero abordó la situación de fondo: lo que la ministra del Interior Carolina Tohá advertía el martes en el Congreso.

La jefa del gabinete señalaba que habían más de 20 mil decretos de expulsión firmados sin ejecutar, considerando las dificultades para concretar este acto.

1. La expulsión tiene un trámite que se está corrigiendo por ser engorroso: se hace factible para la persona expulsada hacerse inubicable.

2. La coordinación operativa es compleja y está desarrollada de manera insuficiente.

3. Existen expulsiones que no se pueden lograr porque el país de origen no otorga plan de vuelo y al mismo tiempo no permiten enviar un avión con personas.

El caso de Venezuela es importante porque uno expulsa al país de origen, y si el país de origen no da las facilidades, es muy posible ejecutar las expulsiones.

El Presidente Gabriel Boric aseguró que el tema migratorio es prioridad para el Gobierno y sobre todo para la Cancillería, recién asumida por Alberto Van Klaveren.

El alcalde de Colchane Javier García señaló que su comuna ha vivido abandono por parte del Estado, y puntualizó la necesidad de atender la crisis migratoria.

La diputada RN Sofía Cid se refirió a la problemática con Venezuela, señalando que es necesario que se ordene el asunto.

En tanto, su par José Miguel Castro, arremetió duramente contra el Ejecutivo, señalando que no existe mayor esfuerzo por salir de la crisis migratoria.

El exdirector de Migraciones Álvaro Bellolio sostuvo que las principales gestiones administrativas dependen del país pero tiene que ver con la falta de voluntad de la actual administración para coordinar.

La ministra de la segegob Camila Vallejo conversó con Bio Bio La Radio.