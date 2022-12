Hoy vence el plazo para que La Moneda presente su candidato para el cargo del Fiscal Nacional

Hoy vence el plazo para que La Moneda presente a su candidato o candidata para el cargo del fiscal nacional.

El Ejecutivo ha intensificado las conversaciones, para no sufrir un nuevo traspié, aunque hay senadores oficialistas que aún no han sido contactados.

Corre el reloj para La Moneda, porque hoy vence el plazo para poder presentar a su designado o designada como carta para fiscal nacional.

En el proceso anterior, presentaron a José Morales en el último día que tenían y esta vez -al parecer- se repetirá la situación.

De hecho, la demora en la presentación del oficio llevó a que el Senado, cancelara una sesión que habían considerado para hoy en caso de que el escrito llegara durante el martes.

Así lo explicó el presidente de la Cámara Alta, Álvaro Elizalde.

Pero esto no implica que el tema no esté siendo discutido, al contrario, las reuniones se han intensificado, ya que el Ejecutivo no quiere sufrir una nueva derrota.

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, reiteró que el plazo para el Ejecutivo aún no vence y aseguró que las conversaciones no han cesado.

Pese a esto hay quienes aseguran que no han sido contactados.

Entre ellos figura el comité de la Federación Regionalista Verde Social, que -en la votación de Morales- se la jugó con una abstención y un voto en contra.

La senadora Alejandra Sepúlveda sostuvo que no han tenido ningún tipo de conversación formal con el Gobierno.

Lo propio hizo la senadora independiente Fabiola Campillai, quien votó en contra de Morales y aseguró no haber sido contactada.

En el oficialismo hay quienes aseguran que no han cesado las conversaciones formales e informales con el Gobierno. Esto para recoger inquietudes, plantear requisitos y socializar nombres.

En la oposición también se ha dado la misma lógica: se ha conversado con algunos y con otros no.

El comité de senadores de Renovación Nacional, uno de los que mostró mayor división en la votación de Morales, sí conversó con el Ejecutivo por este tema.

La senadora Paulina Núñez, jefa del comité parlamentario, dijo que es clave que no se vuelva a cometer el mismo error de la votación anterior.

Uno de los que fue crítico con la gestión del Gobierno fue el único senador republicano, Rojo Edwards quien, esta vez, notó un cambio en las negociaciones.

Hay en la oposición varios senadores que no han sido contactados, lo cual podría generar un nuevo revés en la votación.

Lo que sí se sabe es que como máximo, el próximo lunes se debiese votar por el candidato o candidata que proponga el presidente Gabriel Boric.