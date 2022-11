Hoy se definirá si José Morales se convierte -o no- en el próximo Fiscal Nacional.

Esto, en medio de un clima de incertidumbre en el Senado, cuestionamientos a la idoneidad del persecutor para encabezar el Ministerio Público, y críticas del ex jefe del organismo, Sabas Chahuán.

A las 15:00 horas inicia una sesión en la que no se puede dar nada por sentado.

El Senado definirá si José Morales será -o no- el próximo Fiscal Nacional. Esto, en medio de un proceso que ha estado marcado por el análisis de currículum, descalificaciones y cuestionamientos.

El lunes Morales participó de una sesión en la cual dio a conocer su plan de trabajo y respondió las preguntas de los parlamentarios. Ayer, la comisión de Constitución determinó -por 3 votos a 1- que es idóneo para el cargo. Sin embargo, siguen las dudas.

El voto en contra lo entregó el senador de RN, Rodrigo Galilea, quien dijo que -a su parecer- la Fiscalía pasa por una situación muy preocupante.

El parlamentario considera que no sólo Jorge Abbott es el responsable, sino que muchos no se esforzaron lo suficiente y generaron esta situación de fragilidad en el Ministerio Público. Es por esto que no considera idóneo a Morales para el cargo.

Votaron a favor el senador PPD, Pedro Araya, la senadora de la UDI, Luz Ebensperger, y el presidente de la comisión, Matías Walker.

Araya sostuvo que quienes encabezaron el Ministerio Público en los últimos años no estuvieron a la altura, pero que en el caso de Morales no existiría el mismo grado de responsabilidad.

Ayer se abrió un nuevo flanco para Morales: las declaraciones del ex fiscal nacional, Sabas Chahuán.

Esto, luego de que el candidato de La Moneda asegurara que fue removido injustamente del caso Cascadas. Chahuán señaló que la causa tenía una deficiente dirección y había múltiples reparos de abogados querellantes ante la negativa del fiscal Morales de realizar diligencias.

Reiteró que él no hubiese nominado al persecutor para el cargo y lamentó el tono que se ha dado en esta carrera para Fiscal Nacional.

El Ejecutivo sabe que la votación será compleja. En este marco, ayer la ministra del Interior, Carolina Tohá, sostuvo que el Gobierno está confiado en que el Senado tomará la mejor decisión, considerando lo importante que es el Ministerio Público en el combate de la delincuencia y el crimen organizado.

Aún está en veremos qué sucederá con la votación, pero lo que sí se sabe es que habrá senadores que no asistirán, lo cual podría ser decisivo.