Lollapalooza Chile 2023: Drake, Billie Eilish, Rosalía y Blink 182 en su lineup

Lollapalooza Chile 2023 anunció la lista completa de sus artistas invitados. El festival se llevará a cabo los días 17, 18 y 19 de marzo por segunda vez en el Parque Bicentenario de Cerrillos.

El festival Lollapalooza Chile confirmó el cartel de invitados de su versión 2023, la onceava desde su arribo al país en 2011. Este año, la lista la encabezan Drake, Billie Eilish, Blink-182, Lil Nas X y los regresos de Tame Impala y Rosalía.

El evento quedó agendado para este 17, 18 y 19 de marzo de 2023 en el Parque Bicentenario de Cerrillos, lugar donde se emplazará por segunda vez consecutiva.

A los artistas ya confirmados se suman también Jane’s Addiction, The 1975, Armin van Buuren, Jamie XX, Kali Uchis, Tove Lo, Claptone, Fred Again.., Alison Wonderland, Gorgon City, Purple Disco Machine, Conan Gray, Wallows, Dominic Fike, Melanie Martinez, Aurora, Mora, Tokischa, Polo & Pan, Cigarettes After Sex y Rise Against, entre otros.

Entre los nombres nacionales del cartel, destacan Alain Johannes, Pánico, Alex Anwandter, Plumas, Cris MJ, Pailita, Angelo Pieratini, Álvaro Díaz, Young Cister, Nano Stern, Ases Falsos, Benjamín Walker, Yael Meyer, Benito Cerati y Shirel, entre otros.

La venta de entradas ya está en curso por el sistema Puntoticket, donde por estos días se lleva a cabo en sus distintas modalidades. El pase por los tres días de festival, en Preventa 1 y con cargo por servicio, alcanzó el valor de $207.200.

El 25 agosto pasado, cuando comenzó la venta de tickets, Lollapalooza 2023 agotó en menos de media hora todas las entradas del “Early Bird”, su modalidad de compra “en verde”.

Con ediciones en Chile, Argentina, Brasil, Alemania, Francia, Suecia e India, el festival destaca como uno de los principales eventos musicales del mundo. En el país, es producido por Perry Farrell, C3 Presents y Lotus Producciones.