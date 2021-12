Gabriel Boric presenta nuevos asesores mientras José Antonio Kast viaja a Estados Unidos

Gabriel Boric aseguró que crecimiento y distribución deben ir de la mano en el desarrollo económico, tras la reunión sostenida con la Confederación de la Producción y el Comercio. El presidente de la CPC Juan Sutil, dijo que su programa de gobierno actual, no se condice con las proyecciones de desarrollo del empresariado.

Durante la última jornada, el abanderado de la oposición presentó a los nuevos integrantes de su equipo asesor en Medio Ambiente, entre ellos, el geógrafo Marcelo Lagos y la directora del Centro de Ciencia del Clima, Maisa Rojas.

En una reunión que se extendió por cerca de dos horas, el candidato presidencial de la oposición Gabriel Boric, recibió las propuestas de la Confederación de la Producción y el Comercio, que buscan ser incluidas en el programa, ante un eventual gobierno.

Acompañado por su equipo económico, el abanderado llegó hasta la CPC con Lucía Dammert, Fabian Duarte, Patricia Poblete, Nicolas Grau, Claudia Sanhueza y Pamela Jervis; a quienes el gremio manifestó su preocupación por las atribuciones del Estado, en particular por el carácter “emprendedor” que tendría. En referencia a la profundización de políticas enfocadas en la disminución del costo de la vida de las personas, con iniciativas como las farmacias populares.

El gremio cuestionó además el pacto con el Partido Comunista, afirmando que no tiene preferencia por el desarrollo y emprendimiento.

El diputado por Magallanes valoró la reunión, pero aclaró que el desarrollo debe ser sustentable, con las propuestas de los grandes empresarios y en relación con los pequeños emprendedores.

El presidente de la CPC Juan Sutil, dijo estar preocupado por el programa de gobierno de Apruebo Dignidad, afirmando que así como está -a su juicio- no resolvería las demandas de la ciudadanía y las expectativas de crecimiento del gremio.

Respecto al desarrollo sostenible, se presentó a parte del equipo asesor en materia de Medio Ambiente, se incorporan desde ahora el geógrafo Marcelo Lagos, la experta Maisa Rojas, Julieta Martínez y Ezio Costa, quienes se desplegarán como voceras y voceros durante las próximas semanas.

A esto se refirió la directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, Maisa Rojas, dijo que este periodo presidencial será fundamental para enfrentar el cambio climático.

Sobre la propuesta económica, la jefa de campaña Izkia Siches, invitó al ex-abanderado de Chile Podemos Más Sebastián Sichel, a revisar el programa y aseguró que van a terminarla en los próximos días.

Pese a que Sichel respondió rápidamente que no está en sus planes respaldar a Boric y pretende llegar a acuerdos con José Antonio Kast, el candidato de Apruebo Dignidad dijo que sus votantes son demócratas, que defienden los DD.HH., y no niegan el cambio climático; por lo que le cuesta pensar que ellos voten por el abanderado republicano.

Durante la tarde de ayer, se unieron a la campaña por Gabriel Boric gremios de la Educación, encabezados por el Colegio de Profesores y más temprano hicieron lo propio, integrantes del Grupo de Puebla -fundado por Marco Enriquez-Ominami- quienes expresaron su apoyo para “no regresar a un pasado que les duele”.

Sebastián Sichel oficializó los 9 compromisos que le exigirá a José Antonio Kast para apoyarlo en el balotaje.

Desde el oficialismo calificaron como positivo el gesto, sin embargo, en el Partido Republicano dijeron que el ex candidato presidencial no está en la posición de condicionar.

Junto con esto, el abanderado del Frente Social Cristiano hizo un positivo balance de su primera jornada en Estados Unidos.

Tal como informó ayer La Radio, el excandidato a La Moneda de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, envió -al comando de José Antonio Kast- un documento con nueve condiciones para expresarle su apoyo este 19 de diciembre en la segunda vuelta.

Los principales puntos son que se mantenga el multilateralismo de las relaciones internacionales de Chile; que se respete a las minorías y diversidades; mantener el Ministerio de la Mujer; reconocer, de manera explicita, la incidencia humana en el cambio climático y no enviar iniciativas de retroceso tanto en la ley de interrupción del embarazo por tres causales como en la de unión civil.

Los partidos oficialistas vieron de manera positiva este gesto.

Por parte de Renovación Nacional, el senador y presidente del partido, Francisco Chahuán dijo que esto va en línea con lo que le habían solicitado al exministro de Desarrollo Social y Familia y estos 9 puntos son claves para que el proyecto de José Antonio Kast convoque a sectores moderados y al centro político.

En línea con esto, Javier Macaya, diputado y timonel de la UDI aseguró que -tal como dijo Kast- los programas no se escriben sobre piedra, se debe conversar sobre nuevas propuestas y, en este marco, dijo que es fundamental que exista una reunión con Sebastián Sichel de cara al 19 de diciembre.

Desde el Partido Republicano no hubo tan buen recibimiento, el coordinador político del partido, Rojo Edwards dijo que la primera vuelta ya pasó y ahora el único adversario es Boric, por lo que no hay que condicionar el apoyo.

Mientras que Tomás Fuentes, diputado de Renovación Nacional dijo que las palabras del recién electo senador por la Región Metropolitana son muy perjudiciales para la campaña de José Antonio Kast

Pese a las declaraciones de Edwards, la vocera del comando de José Antonio Kast, Macarena Santelices dijo que -pese a que no le gustó enterarse del documento por la prensa- valora el gesto del excandidato.

Respecto a la segunda condición que estableció Sichel, la cual solicita eliminar del programa la propuesta de un Estado de Emergencia en que el Presidente tenga la facultad de interceptar, abrir, o registrar documentos.

Santelices aseguró que esto está garantizado por el artículo 43 de la constitución política de chile y no se modificará.

No obstante, dijo que están trabajando con casi todos los puntos expuestos por el excandidato. De hecho -en relación a la ley de despenalización del aborto en 3 causales o el acuerdo de unión civil- dijo que más allá de los valores de José Antonio Kast, él no va a ir contra la voluntad del Congreso, es decir, no habrá ningún tipo de intervención.

Otro de los puntos que marcó la agenda fue el viaje del candidato a Estados Unidos.

Primero surgieron rumores de un encuentro entre Kast y el ex presidenciable Franco Parisi, lo cual fue descartado por su comando y, también, por el Partido de la Gente.

Posterior a ello, Gabriel Boric, candidato de Apruebo Dignidad criticó a Kast y aseguró que mientras que su comando está en las comunas y los barrios, el líder del partido republicano se junta con los más poderosos del planeta

Ante esto, Eduardo Guerrero, asesor económico de José Antonio Kast aseguró que -a diferencia del proyecto de Boric- el cual garantiza inestabilidad y pobreza- el líder republicano atrae a inversionnistas y garantiza el crecimiento económico del país.

Respecto a la primera jornada en Estados Unidos, desde las afueras del Capitolio, en Washington D.C., José Antonio Kast, hizo un positivo balance de sus reuniones.

Además de esto, ayer en la noche se publicó un video en el que el ex alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, entregaba su apoyo a José Antonio Kast, pese a que destacó que tienen diferencias considerables de opinión

Respecto a los apoyos, en la inauguración del encuentro del Grupo de Puebla en Ciudad de México y en la instancia se mostró total apoyo a Gabriel Boric de cara al balotaje.

Es por esto que desde RN repudiaron el hecho, aseguraron que esto solo demuestra que el candidato está del lado de la fracasada y corrupta ultra izquierda latinoamericana y lo invitaron a explicar sus vínculos con ex gobernantes, de dudosas credenciales democráticas y éticas que participaron de la inauguración.

Con esto se refirieron, de manera explícita, a José Luis Rodríguez Zapatero, ex Presidente español hoy inmerso en polémicas de corrupción en Venezuela; la ex presidenta de Brasil Dilma Rousseff, destituida por actos de corrupción por el Congreso Nacional; el ex presidente de Colombia Ernesto Samper, quien reconoció públicamente haber sido financiado en su campaña por narcotraficantes, entre otras autoridades.