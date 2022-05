Gabriela Arcos, nominada a Mejor Nuevo Artista: "El disco habla de muchos tipos de soledad"

La artista chilena, actualmente nominada a Mejor Nuevo Artista en los premios Pulsar por su disco “A Solas”, nos cuenta detalles de esta carrera nacida en pandemia.

Cuando se enteró de la nominación, Gabriela se encontraba caminando a solas mientras escuchaba atentamente la transmisión, “Estaba caminando por la calle y me puse a llorar, me estaba riendo también, gritando al teléfono”.

Es que fue mucha su emoción al saberse nominada con su álbum debut.

“A solas es un disco que escribí el primer año de pandemia, en 2020, no había escrito canciones antes”.

“Quería hacer música pero me daba miedo intentarlo, si me ponía a escribir canciones y no eran buenas, me iba a deprimir”, pero la pandemia le dio el impulso para sacar ese talento a flote y poder compartir su trabajo.

En cuanto a su álbum, Gabriela nos cuenta: “El disco habla de muchos tipos de soledad, El Humo habla de una ruptura de amistad con alguien que era mi mejor amiga, Noches de verano es una oda a mis amigos que sí están, pero que no podía ver en pandemia”.

Revisa la entrevista a Gabriela Arcos en el especial de las Premios Pulsar donde también interpretó la canción “No lo volveré a hacer”.