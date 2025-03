Desalojo toma Lajarilla: delegado acusa falta de "prolijidad" del dueño para evitar nuevas ocupaciones

Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

En la región de Valparaíso se llevó a cabo el desalojo de la toma Lajarilla sin incidentes, donde ningún individuo fue detenido. El delegado presidencial de la región, Yanino Riquelme, explicó que la acción se realizó a solicitud del dueño del terreno, quien no se presentó personalmente y envió a un representante. Se levantó un acta con los presentes y se indicó que si las personas regresan e instalan carpas en el terreno, la policía no podrá intervenir a menos que el propietario inicie un proceso legal. Riquelme señaló que debido a la falta de prolijidad del dueño, si se produce un nuevo ingreso de personas, se deberá iniciar un nuevo proceso legal, ya que Carabineros no podrá desalojarlos de inmediato.