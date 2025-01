Profesores amenazan frenar inicio de año escolar en Santiago: apuntan a administración de Desbordes

VER RESUMEN Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile Profesores de la comuna de Santiago advierten la posibilidad de un paro y retraso en el inicio del año escolar por bonos impagos, especialmente los correspondientes al artículo 47 del estatuto docente y los incentivos de verano, según el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. El municipio reconoce una falta de fondos importante, indicando un déficit financiero significativo, lo que ha generado tensiones. Aguilar destaca que los acuerdos sobre los bonos vienen desde administraciones anteriores y espera que el alcalde Desbordes resuelva la situación sin quebrar la municipalidad. A pesar de reuniones previas, aún no se han encontrado soluciones efectivas.

Los profesores de la comuna de Santiago advierten la posibilidad de un paro y de retrasar el inicio del año escolar por bonos impagos. El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar que se deben pagar los bonos correspondientes al artículo 47 del estatuto docente y los incentivos de verano.

Desde el municipio, responden que existe una falta de fondos importante: “Nos encontramos con un déficit financiero muy importante”, señaló Humberto Garrido, jefe de gestión institucional de la dirección municipal de Santiago.

En conversación con el Podría ser Otra Cosa, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar afirma que la situación es compleja: “Ellos deberían estar descansando de sus vacaciones y han tenido que estar peleando por su derecho a que le paguen su sueldo completo”.

Respecto a qué soluciones se pueden lograr con el municipio que acusa la falta de recursos comenta que “son acuerdos que se llegaron en su momento y se entiende que son beneficios adicionales a lo que establecen los estatutos son pagados con fondos municipales. Y cuando se habla de déficit hay una cosita un poco tramposa, porque estos acuerdos vienen de la época de Jaime Ravinet hasta Irací Hassler, Mario Desbordes sería el único que pretende desconocer esto”.

“Yo espero que el alcalde Desbordes lo pueda solucionar. No estamos hablando de cifras que van a quebrar la municipalidad”, añade.

Consultado sobre si han tenido oportunidad de conversar con el alcalde, señala que no ha sido efectivo: “Nos reunimos con el jefe de educación que dispuso Desbordes y ahí él se comprometió buscar soluciones pero cuando llegó el momento de pagar sueldos, esto no llegó y no se les pagó a mis colegas”.

