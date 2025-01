"Fue antidemocrático": Sánchez detalla requerimiento de Republicanos al TC para destituir a Allende

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial El Gobierno fallido en la compra de la casa del expresidente Salvador Allende ha provocado la salida de la ministra Marcela Sandoval y ahora la senadora Isabel Allende enfrenta una posible destitución por parte del Partido Republicano. El diputado Luis Fernando Sánchez explicó que la senadora habría participado en la transacción, lo que podría llevar a su destitución según el artículo 60 de la Constitución. El partido presentará una solicitud al Tribunal Constitucional para constatar los hechos y argumentan que la continuidad de Allende en su cargo es antidemocrática. La senadora se defendió afirmando que ha seguido los trámites indicados, mientras que el diputado Republicano insiste en la necesidad de que el TC revise la situación rápidamente debido a las votaciones relevantes en el Senado. Esta inusual situación ha generado incertidumbre sobre quién podría reemplazar a la senadora si es destituida. Desarrollado por BioBioChile

El fallido intento de compra de la casa del expresidente Salvador Allende por parte del Gobierno ha tenido consecuencias significativas, no solo con la salida de la ministra Marcela Sandoval.

Ahora, la hija senadora del exmandatario, Isabel Allende, se enfrentaría a una posible destitución de su cargo debido al requerimiento anunciado por el Partido Republicano.

En conversación con Podría ser Peor, el diputado del Partido Republicano, Luis Fernando Sánchez, explicó que la senadora habría participado en la transacción de la propiedad, lo cual podría constituir una causa de destitución según el artículo 60 de la Constitución.

Requerimiento de Republicanos al TC para destituir a senadora Allende

“Hay una situación que debe ser constatada por el Tribunal Constitucional y lo que vamos a hacer es presentar la solicitud al TC para que constate que esto efectivamente ha ocurrido”, explicó.

El diputado detalla que ellos como partido buscan destituir a la senadora, ya que difiere de lo estipulado en la Constitución: “Es hasta antidemocrático”.

Sin embargo, Sánchez explica que, como partido, les preocupa que tras este hecho la senadora Allende continúe ejerciendo sus labores: “Está todos los días participando en votaciones, discusiones, dentro del Senado, y su voto puede terminar siendo determinante para muchas decisiones”, agregó.

Durante esta tarde la senadora se refirió a este hecho y dijo que: “Para el cumplimiento de este propósito, durante todo este proceso nos hemos atenido a los trámites indicados”.

Ante esto, el diputado Republicano manifestó que evidentemente ella puede sostener su defensa: “El espacio que corresponde para sostener la defensa es el Tribunal Constitucional. No es primera vez que la senadora Allende es cuestionada; hablar que no ha sido cuestionada por nada, lo pondría en duda”.

Sánchez es enfático en sostener su postura, explicando que el contrato de compra-venta se firmó, por lo tanto, “las circunstancias que establece la Constitución – que es suscribir contratos con el Estado- está configurada”.

“Lo que nosotros creemos es que esto tiene que constatarlo el TC, tiene que dar cierta formalidad y tiene que ocurrir lo antes posible, porque hay votaciones muy relevantes que están pasando todos los días y el que participe la senadora afecta; yo creo que afecta en la democracia”, argumentó.

“Estas situaciones no las hemos visto en el pasado”, por lo que el diputado explica que no saben quién podría reemplazar a la senadora, puesto que la Constitución no lo detalla.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.