Diputado Araya califica de "delirante" el decomiso de 2 toneladas de droga en Antofagasta

Una investigación liderada por la Fiscalía de Calama y desarrollada por carabineros de OS7 culminó con el decomiso de 2.012 kilos de marihuana, vehículos, armas y municiones.

El operativo se extendió por tres días en Calama y Antofagasta y finalizó también con la detención de nueve imputados.

La droga incautada tendría un valor estimado entre 20 mil y 36 mil millones de pesos.

En conversación con Podría ser Peor, el diputado IND-PPD, Jaime Araya, dijo que “lo que está ocurriendo es delirante”.

“Entrega una cifra escalofriante. Llama la atención que se incautaron armas de fuego”, agregó.

¿De dónde viene la droga?

El diputado explica que esto proviene de Colombia, Perú y Bolivia, ya que en el desierto de Atacama no existen plantaciones de marihuana; eso pasa en la cuarta región.

“En qué minuto se armó un mercado tan grande para la mariguana en Chile. Esto no tiene precedentes”, dijo.

El diputado por la zona dijo que es importante cumplir con políticas públicas a largo plazo, ya que lo incautado durante este 2024, solo en Antofagasta, el valor asciende a más de 300 millones de pesos.

“Es más grande que, por ejemplo, el presupuesto que tiene la Policía de Investigaciones para el funcionamiento de la institución todo el año”, explicó.

Diputado aboga por aumentar el control

“Estamos al debe con lo que pasa por el mar. Ahí tenemos muy poco control”, explicó el diputado. Debido a que el mayor control se encuentra por tierra y mar.

Asimismo, Araya valoró el trabajo de carabineros y fiscalía por las labores de decomiso que realizan.

El diputado puntualizó que hace falta investigar 1626 y hacia dónde van: “Aprovecho los micrófonos de Bío Bío para hacer un llamado al gobierno que tenga mayor consideración con lo que pasa en la Región de Antofagasta”, dijo.

Araya agregó que no está diciendo que no se haga nada, solo que no se está viendo un fortalecimiento en las policías.

“Todo el mundo celebra esa incautación de droga, pero si me preguntan dónde, ni siquiera tenemos la capacidad de incinerarla. El consiguiente riesgo que significa su custodia en servicios de salud“, puntualizó.

