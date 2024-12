Ministra Jara sepulta "fake news" sobre las pensiones: "A nadie se les va a quitar la plata"

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial En una entrevista en Podría ser Peor, la Ministra del Trabajo, Jeannette Jara, aclaró que la reforma no afectará a quienes cotizaron, enfocándose en garantizar un beneficio para los actuales jubilados que cotizaron para evitar caer en la pobreza. La disparidad de pensiones entre hombres y mujeres, con un 42% de diferencia a favor de los primeros, también es un punto clave a abordar. Jara señaló que se compensará a las mujeres con un 11% adicional en sus pensiones, considerando que viven más y necesitan más soporte financiero. La filtración del informe de la comisión técnica generó desconfianza, con la Ministra advirtiendo que la inacción solo provocará una disminución continua de las pensiones y beneficios para las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), evidenciando la urgencia de resolver este problema de larga data en Chile. Desarrollado por BioBioChile

La reforma de pensiones protagoniza esta semana la agenda política, en busca de un acuerdo final que enfrente la brecha de género en el sistema.

Para conocer más de esto, en Podría ser Peor conversamos con la Ministra del Trabajo, Jeannette Jara.

“Para despejar esta fake news. Esta reforma no es para los que no cotizaron y no es para otros, es para los que cotizaron”, dijo.

Además, la ministra de cartera agregó que: “debo dejar claro que a nadie se le va a quitar su plata y tampoco nada se va a estatizar”.

Reforma de pensiones

La ministra explicó que se está discutiendo este mecanismo para cerrar la disparidad: “Estoy con mucha esperanza”.

Jara agregó que se ha definido que tiene que haber un beneficio para los actuales jubilados que cotizaron.

“Esto lo quiero dejar súper claro, porque esta reforma apunta a la gente que, cotizando, tiene pensiones que los hace caer en la pobreza”, explicó.

El punto acá, según la experta, es desde qué cantidad de años cotizados se les va a reconocer a las personas “el esfuerzo que hicieron para ahorrar”.

Otro punto tiene que ver con la disparidad de la pensión entre hombres y mujeres. La cual tiene un 42% más bajo para el género femenino.

Según la ministra, esta diferencia ocurre porque las mujeres se jubilan antes, ganan sueldos más bajos y se deducen al cuidado de los hijos y la casa. “Entonces la reforma se va a hacer cargo de ese elemento”, dijo.

“Se va a compensar a las mujeres en el 11% de su pensión, porque como vivimos más, la plata en el fondo hay que calcularla o tirarle más tiempo“, explicó.

La ministra es enfática en decir que lo importante es que tenga el efecto requerido, y ese es que se reconozca que a los que cotizan pensiones “no les alcanza para vivir, sobre todo a las mujeres”.

Filtración del informe

Con la filtración del informe de la comisión técnica que se iba a presentar, la ministra es enfática en decir que esto no suma, al contrario, “instala desconfianza”.

“Lo único que sé es que si aquí gana la posición de no hacer nada, lo que va a ocurrir es que las pensiones van a seguir bajando“, adelantó.

Y esto, en palabras de la experta, provocará que las ASPs van a seguir ganando y Chile va a seguir con un nudo que no ha sido capaz de resolver en una década”, agregó.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.