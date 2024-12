Inspector vallejo y críticas a dichos por paternidad de Ptde. Boric: "tengo derecho a dar mi opinión"

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial El exjefe de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana, José Miguel Vallejo, generó controversia al criticar al Presidente Gabriel Boric por anunciar el embarazo de su pareja, insinuando que busca simpatía y desviar críticas. Vallejo también expresó descontento con la gestión de seguridad del presidente y cuestionó la creación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, aunque admitió que ahora deben trabajar para que sea beneficioso para el país. Desarrollado por BioBioChile

El exJefe de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana, José Miguel Vallejo, criticó al Presidente Gabriel Boric tras revelar que su pareja está embarazada, sugiriendo que esta noticia busca generar simpatía y desviar la atención de las críticas.

Incluso, en el posteo en su cuenta de X, Vallejo comparó la situación con la diputada Cariola y la ministra Vallejo, argumentando que en la realidad chilena las embarazadas comunes son víctimas de la violencia callejera.

Fueron estos comentarios los que provocaron una oleada de críticas por parte de la opinión pública.

En conversación con Podría ser Peor, respondió a estos comentarios y dejó claro que, si bien no fue un caballero, tiene el derecho de dar su opinión.

“No soy miserable (…) yo tengo derecho a dar mi opinión. Uno no se embaraza tan incautamente estos días”, manifestó.

Asimismo, continuó su discurso argumentando que la mayor parte de sus seguidores están complacientes con sus críticas.

“Yo pienso que no es una casualidad tan casual. Y me causa un poco de gracia. Y no voy a cambiar mi punto de vista”, dijo.

El inspector Vallejo agregó que sus comentarios están apuntados a cómo el presidente ha manejado la seguridad en el país.

“Me desagrada cómo ha abordado la delincuencia. Más que mal es el presidente, yo lo respeto, pero me creo dueño de hacerles las críticas desde mi especialidad”, opinó.

Nuevo Ministerio de Seguridad Pública: “Yo no lo hubiese hecho”

Continuando la conversación en el ámbito de seguridad, el inspector se mostró abierto a la creación de este nuevo ministerio.

Sin embargo, manifestó que él “no lo hubiese hecho”, ya que representa más grasa estatal, pero “ya lo tenemos encima y tenemos que tratar de que sea beneficioso para el país”.

En cuanto a los nuevos roles, Vallejo dijo que se necesitan funcionarios capacitados y que sepan de la materia en la que están a cargo.

Ejemplifica que a Monsalve los policías no le contaban todo por desconfianza al rol de la autoridad política.

“Es distinto si tienes una figura política que tú sabes que es confiable y tiene especialidad, conocimiento. Que te va a apoyar realmente en lo que estás persiguiendo, que es la delincuencia”, concluyó Vallejo.

