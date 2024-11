Cámara despacha proyecto que endurece Ley de Migración: "va en la lógica de tener un mejor control"

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad en general un proyecto que busca endurecer la actual Ley de Migración y Extranjería, proponiendo medidas más restrictivas como la ampliación de causales de expulsión por delitos graves y la revocación de permisos de residencia por faltas reiteradas. Sin embargo, la preferencia de cupos en salud y educación para migrantes y nacionales generó controversia en el oficialismo. Se destacan las modificaciones propuestas, incluyendo la aceleración de procedimientos, mejora de herramientas para autoridades y un enfoque en los derechos de niños y niñas migrantes para garantizar acceso a educación y salud. Además, se está trabajando en establecer espacios físicos para quienes crucen fronteras y en implementar un registro biométrico para controlar el ingreso de personas al país de manera más efectiva. Desarrollado por BioBioChile

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad en general el proyecto que busca endurecer la actual Ley de Migración y Extranjería, proponiendo medidas más restrictivas que la legislación vigente.

Sobre este fallo, la diputada del Frente Amplio, Carolina Tello, dijo en Podría Ser Peor que uno de los puntos que generó diferencias en el oficialismo fue la preferencia de cupos en salud y educación para migrantes y nacionales, pero ellos votaron distinto, ya que “los niños y niñas siempre deben estar primero, y por sobre situaciones que muchas veces no dependen de ellos”.

Las principales modificaciones que proponen incluyen:

1- Aceleración de procedimientos: Se busca reducir los plazos para impugnar órdenes de expulsión, pasando de 10 a 5 días, lo que agiliza el proceso de reclamación.

2- Mejora de herramientas para autoridades: Se otorgan mayores facultades a autoridades del Ministerio del Interior, permitiendo una mejor gestión en la detención y expulsión de personas que no cumplen con la normativa migratoria.

3- Enfoque en derechos de niños y niñas: Se discute la necesidad de garantizar el acceso a derechos fundamentales, como la educación y la salud, para niños y niñas migrantes, buscan evitar que se les nieguen derechos en comparación con los niños nacidos en el país.

“Agilizar de cierta manera los procedimientos no significa que no existan garantías para las personas; esto no significa que no se respeten los derechos de las personas, sino que nos hemos preocupado también en la Comisión de Gobierno Interior de poder resguardar este necesario equilibrio”, detalló la diputada.

Otras medidas que abordan la migración

La diputada comentó también que este proyecto no es el único, ya que en la Comisión de Gobierno se está trabajando en un plan que busca establecer espacios físicos para que las personas que crucen fronteras puedan estar ahí.

También se encuentra un proyecto, ad portas de su despacho, que busca acelerar el proceso de expulsión: “Va en la lógica de tener un mejor control”, agregó.

Hoy no tenemos cifras que sean absolutamente reales de cuántas personas han ingresado desde otros países. Sin embargo, ese problema se comenzará a radicar una vez que se aplique el registro biométrico, “así se podrá saber si las personas cumplen con las normativas del país y conocer su estado de migración.

Si bien no existen cifras “absolutamente reales” en relación a cuántas personas efectivamente ingresan al país, ya que varios lo hacen de manera irregular, esto podría erradicarse. Ya que se espera que, al aprobarse, se podrá implementar un registro biométrico.

“Va a existir en nuestro país un registro en ese sentido para poder saber quiénes son las personas que están acá, en qué condiciones se encuentran, dónde están y cuál es la situación educativa que hoy tiene nuestro país para todos y todas y también las que sean particularmente de temas de migración”, concluyó.

