Jefe de bancada UDI pone paños fríos tras allanamientos a Lavín: "No lo vamos a crucificar"

Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La Policía de Investigaciones realizó allanamientos en la oficina y domicilio del diputado Joaquín Lavín León (UDI) en el marco de una investigación por rendición de facturas falsas ante el Congreso. El jefe de bancada de diputados de la UDI, Gustavo Benavente, mencionó que Lavín merece ser escuchado y que no lo crucificarán, comentando que aún no está claro de qué se trata la causa judicial. Benavente afirmó que intentó contactar a Lavín, pero posiblemente el diputado no pudo responder debido al allanamiento en su casa. Por otro lado, Lavín expresó su interés en conocer la versión de primera mano del político investigado, señalando que es importante estar al tanto de los hechos. A pesar de la gravedad del allanamiento, Benavente confía en la justicia y afirmó que es necesario tener ciertos antecedentes antes de tomar una determinación.