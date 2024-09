Nuevo abogado defensor de General Yáñez: "Lo que manda la lógica es que la audiencia no se haga"

Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El General Director de Carabineros de Chile, Ricardo Yáñez, finaliza su mandato en noviembre, pero su continuidad genera controversia ya que enfrenta una audiencia de formalización por el delito de omisión en apremios ilegítimos el 1 de octubre. El abogado Nicolás Oxman asumió su defensa tras problemas de salud de su colega, argumentando que Yáñez no es responsable de los hechos imputados y solicitando colaboración a la Fiscalía. Oxman presentó un recurso de amparo para aplazar la audiencia, indicando que el Ministerio Público no se opone a un cambio de fecha, y manifestando que la lógica indica que la audiencia no debería realizarse mientras haya un recurso pendiente para garantizar una mejor comprensión de la investigación.