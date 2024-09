Julio César Rodríguez habla tras sufrir encerrona en Santiago: "Estamos todos expuestos"

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial El reconocido periodista de La Radio, Julio César Rodríguez, fue víctima de una peligrosa encerrona en Maipú, donde cuatro delincuentes lo apuntaron con una pistola y le robaron su automóvil, celular, documentos y otras pertenencias. A pesar del impactante suceso, Rodríguez logró llegar dos horas tarde al matinal de CHV, donde trabaja como conductor, y agradeció el apoyo recibido a través de mensajes. En su segmento "Podría Ser Peor", el comunicador reflexionó sobre lo sucedido, destacando que, aunque es una situación lamentable, lo más importante es mantener la calma, seguir trabajando y divirtiéndose. Rodríguez hizo un llamado a no dejarse vencer por la delincuencia y a seguir viviendo con normalidad, a pesar de haber perdido su teléfono, documentos y otras pertenencias en este incidente. Desarrollado por BioBioChile

En la noche de este lunes, el periodista de La Radio Julio César Rodríguez fue víctima de una encerrona en la comuna de Maipú, en la que fue los delincuentes lo apuntaron con un arma de fuego en la cabeza.

En este hecho, los cuatro antisociales que perpetraron el delito a rostro cubierto, se llevaron su automóvil. Asimismo, junto con este último, le robaron su celular, documentos y su mochila pertenencias.

Producto de esta situación es que el comunicador llegó dos horas más tarde al matinal de CHV, en donde se desempeña como conductor. “Pensé que me estaban saludando… los saludé, hasta bajé velocidad. Más allá, en una parte en que había que frenar, se bajaron con pistolas”, comentó desde el estudio de la casa televisiva mencionada.

En una nueva edición del “Podría Ser Peor”, JC habló acerca de lo ocurrido y manifestó su gratitud hacia quienes le mandaron mensjaes. “Gracias por todos los WhatsApp… hay muchos mensajitos por el asalto que sufrí”, expresó.

Posteriormente, recalcó que está “todo bien, no pasó nada, cosas materiales no más. Todos estamos expuestos, somos todos ciudadanos de este país y estamos expuestos a que nos roben, a que nos hagan 8unu portonazo, que nos hagan una encerrona”.

Dicho eso, el periodista dijo que hay que “tomarlo con la mayor tranquilidad posible. Tratar de seguir haciendo lo que uno hace, seguir trabajando y seguir divirtiéndose“.

Finalmente, manifestó “que la delincuencia no nos gane, seguir viviendo como hay que vivir” y lamentó que en este momento “no tengo ni teléfono, ni documentos, ni carnet de identidad, ni licencia de conducir, no tengo ninguna tarjeta”.