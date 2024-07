Senador Castro (PS) aplaude anuncio sobre triplicación de cobertura en subsidio eléctrico

El Presidente de la Comisión de energía del Senado habló con el "Podría Ser Peor" y se ahondó en las medidas que se han tomado en torno a las cuentas de luz.

Este lunes inició el polémico aumento de las tarifas eléctricas, que irán aumentando su valor de manera gradual para poder normalizarse y saldar la deuda acumulada producto de años de congelamiento.

En relación a este tema, en el “Podría Ser Peor” conversamos con Juan Luis Castro (PS), Presidente de la Comisión de Energía del Senado, quien abordó esta controversia y sus antecedentes más relevantes.

Con respecto a la estabilización que se aplicó en el 2019, el político explicó que “pasaron tres cosas. Una fue el aumento del precio del dólar de manera exponencial. Dos, una pandemia de por medio. Tres, hubo una guerra en Ucrania“.

Luego, en relación al congelamiento de precios que se hizo algunos años más tarde, indicó que “de no hacerlo, iban a subir un 45% las tarifas”. Sin embargo, el militante del PS dijo que “lo que no puede pasar es que los precios y los costos no se sinceren“.

El entrevistado reconoció que “por nuestra parte, no había desconocimiento ni sorpresa de que esto venía y la lucha por los nuevos recursos la dio el propio Ministro de Energía“.

“Buenas noticias”

“Hoy tenemos buenas noticias porque se ha abierto una luz de esperanza a partir de los anuncios de la triplicación del subsidio y de la ampliación de nuevas fuentes de financiamiento para cubrir más sectores sociales”, afirmó. Asimismo, expresó que “la polémica de las culpas retrospectivas se puede seguir haciendo, pero no es un esfuerzo útil“.

Sobre las cuentas de luz que reciben las familias, Castro detalló que “la gente lo que paga en la cuenta es el 70% va a pagar la matriz energética, la empresa que genera… el 10% va a la transmisión, que son las grandes torres de alta tensión, que son otras empresas. El 20% va a la empresa distribuidora“.

Energías renovables

El Senador enfatizó, posteriormente en el amplio uso que se le debe dar actualmente a este tipo de energía. Declaró que “hoy día la actividad escolar, la actividad laboral, todo el desplazamiento, la conectividad, todo tiene energía eléctrica. Es un mundo nuevo que no teníamos en Chiles“.

Sin embargo, el parlamentario aseguró que con el desarrollo de las energías renovables, los altos valores que se pagan por suministro de energía eléctrica debieran ir descendiendo.